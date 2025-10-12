Warum die Niederlage des 1. FC Kleve so bitter ist

Der 1. FC Kleve hat das Duell der Kellerkinder in der Oberliga Niederrhein verloren. Der bisherige Vorletzte kassierte am Freitagabend vor 350 Zuschauern in der Eroglu-Arena eine 1:3 (0:3)-Niederlage im Heimspiel gegen das Schlusslicht TSV Meerbusch und steht jetzt selbst am Tabellenende.
Dem Klever Trainer Umut Akpinar war nach dem Abpfiff die Enttäuschung über das Ergebnis anzumerken. „Das ist eine ganz bittere Niederlage“, sagte Akpinar. Denn seine Mannschaft hatte besonders in den ersten 45 Minuten eine beachtliche Leistung gezeigt, einige gute Gelegenheiten vergeben und schließlich innerhalb von kurzer Zeit alle Chancen auf einen Sieg, der durchaus möglich gewesen wäre, verspielt. Denn sie war dreimal bei der Abwehrarbeit nicht auf der Höhe des Geschehens, was Gründe hatte.
Für den 1. FC Kleve wäre viel mehr drin gewesen gegen einen Gegner, der überraschend schlecht in die Saison gestartet ist, mit seiner erfahrenen Mannschaft jetzt aber langsam auf Touren kommt und nach dem Erfolg am Bresserberg erst einmal die Abstiegsplätze verlassen hat. Das hätte auch das Team von Akpinar am Freitagabend schaffen können.
Doch die Mannschaft verpasste es, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen, weil sie im Abschluss schwächelte. Den Anfang machte Mittelstürmer Ole Kook (13.), der knapp scheiterte. Nachdem der Klever Keeper Henning Divis nach einem Meerbuscher Konter gegen den frei vor ihm stehenden Reo Kamiyama geklärt hatte (19.), vergaben Niklas Klein-Wiele (22.), Juliano Ismanovski (23.) und Timo Sanders (26.) weitere gute Chancen für den Gastgeber.
Der 1. FC Kleve hätte mit 2:0 führen können, wenn nicht müssen. Und gab das Spiel dann innerhalb von nur sechs Minuten komplett aus der Hand, weil in drei Szenen deutlich zu merken war, dass in Innenverteidiger Philipp Divis (Knieverletzung) und Frederik Meurs (erkrankt) wichtige Kräfte der Abwehr fehlten. Bezeichnend war, dass alle drei Gegentore über die rechte Klever Seite fielen, auf der Meurs ansonsten für viel defensive Stabilität sorgt.
Das 0:1 (28.) fiel nach einem nicht allzu clever geführten Zweikampf von Timo Sanders durch einen Elfmeter, den Schiedsrichter Tom Nesselhauf mit viel Wohlwollen geben konnte, aber nicht zwingend verhängen musste. Micah Cain scheiterte im ersten Versuch vom Punkt aus an Henning Divis, traf aber im Nachschuss. Bei den weiteren Gegentreffern von Pablo Ramm (31.) und Vincent Boldt (34.) wurde der 1. FC Kleve nach einer Ecke und nach einem Ballverlust von cleveren Gästen jeweils lehrbuchmäßig ausgekontert, weil die defensive Absicherung fehlte. Da zahlte das junge Team reichlich Lehrgeld.
Nach dem Wechsel bemühte sich der Gastgeber, die Partie zu drehen, hatte aber oft nicht mehr das Tempo und die Überraschungsmomente in seinen Angriffsaktionen, die er vor der Pause einige Male gezeigt hatte. Henning Divis bewahrte seine Mannschaft, die viel riskieren wollte, mit drei Paraden vor einem höheren Rückstand.
Der 1. FC Kleve hätte wiederum durch Elias Reffeling (60.), Ole Kook und Niklas Klein-Wiele, die in der 65. Minute hintereinander aus aussichtsreicher Position nicht trafen, mit einem Tor zum richtigen Zeitpunkt noch das Signal zu einer Aufholjagd geben können. Die Mannschaft traf schließlich erst in der Nachspielzeit, als Dario Gerling (90.+1) den Ball erst an die Latte und dann ins Tor köpfte.
Kurz darauf war nach dem Abpfiff nicht nur bei Umut Akpinar, sondern auch bei seinen Spielern die Enttäuschung groß, weil die Leistung zwar über weite Strecken gestimmt hatte, der Ertrag aber nicht.