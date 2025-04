Warum die Landesliga Wuppertal & Fortuna Düsseldorf die Daumen drückt

Der WSV stand kürzlich noch auf einem Abstiegsplatz, erkämpfte sich Ende März aber bereits einen wichtigen Punkt gegen den 1. FC Bocholt und SV Rödinghausen. Für die Elf von Sebastian Tyrala folgte der Pflichtsieg gegen den 1. FC Düren und am Freitag der nächste Schritt in die richtige Richtung: Timo Bornemann traf sehenswert in der Schlussphase gegen den 1. FC Köln U21 und sicherte einen verdammt wichtigen 1:0-Erfolg. Wuppertal rangiert auf Rang zwölf und hat abhängig vom Zeitpunkt des Neun-Punkte-Abzugs des KFC Uerdingen (Insolvenz) vier bis fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Wie viele Teams aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein absteigen, ist essentiell für den Auf- und Abstieg am gesamten Niederrhein. Steigt maximal ein Regionalliga-Klub vom Niederrhein ab, steigen die Vizemeister aus der Landesliga direkt in die Oberliga auf, weil es dann vier statt drei Aufstiegsplätze gäbe. Es entfiele also die Aufstiegsrelegation. Konkret geht es um diesen Zahlenspiegel:

So funktioniert der Abstieg in der Landesliga 2024/25

Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga => 7 Absteiger in die Bezirksliga

1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 4 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga => 8 Absteiger in die Bezirksliga

2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 4 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga => 9 Absteiger in die Bezirksliga

3 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 5 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga => 10 Absteiger in die Bezirksliga

In der Landesliga, Gruppe 1, haben der VfL Jüchen-Garzweiler und der FC Kosova Düsseldorf einen Vorsprung auf Platz drei, in der Gruppe 2 führt Blau-Weiß Dingden vor der DJK Adler Frintrop die Liga an. Der SV Budberg spielt als Dritter noch gegen beide Klubs.