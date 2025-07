Warum die Kiste Bier im Amateurfußball Kult ist

Dillenburg. Nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat, stellt der Heimverein der eigenen Mannschaft, aber auch dem Gegner zur Erfrischung eine Kiste Bier hin. Das ist in der Fußball-Hessenliga oft nicht anders als in der C-Liga. Doch neben Bier tummelt sich in den Getränkerahmen längst anderes. Was steckt drin in der Kiste? Warum ist sie für den Fußball so wichtig? Und was droht Mannschaften, die es nicht schaffen, ihre Kiste leer zu trinken? Die Redaktion hat sechs Mannschaften aus den Fußballkreisen Dillenburg, Wetzlar und Biedenkopf befragt.