 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Die Krefelder Grotenburg ist die Heimspielstätte des KFC Uerdingen.
Die Krefelder Grotenburg ist die Heimspielstätte des KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker

Warum die Grotenburg bargeldfrei werden soll

So wenig Bargeld wie möglich im Umlauf zu haben, ist ein Ziel der Verantwortlichen des KFC Uerdingen. Das sorgt vor dem Oberliga-Spiel am Samstag gegen den Aufsteiger Holzheimer SG nicht nur für Begeisterung.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
Holzheim

Am Samstag steht das nächste Heimspiel des KFC Uerdingen auf dem Plan. Um 18 Uhr empfängt der Traditionsverein aus Krefeld in der Oberliga Niederrhein einen Aufsteiger, die Holzheimer SG, in der Grotenburg. Der KFC kann sich auch bei diesem Spiel auf die Unterstützung seiner Fans verlassen, viele von ihnen haben sich bereits Karten im Vorverkauf gesichert. Sie müssen sich am Spieltag also nicht mehr an einem der Kassenhäuschen anstellen und ihre Eintrittskarte für das Spiel kaufen.

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
1

Aufrufe: 05.10.2025, 08:00 Uhr
Marvin WibbekeAutor