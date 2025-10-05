Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Krefelder Grotenburg ist die Heimspielstätte des KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker
Warum die Grotenburg bargeldfrei werden soll
So wenig Bargeld wie möglich im Umlauf zu haben, ist ein Ziel der Verantwortlichen des KFC Uerdingen. Das sorgt vor dem Oberliga-Spiel am Samstag gegen den Aufsteiger Holzheimer SG nicht nur für Begeisterung.
Am Samstag steht das nächste Heimspiel des KFC Uerdingen auf dem Plan. Um 18 Uhr empfängt der Traditionsverein aus Krefeld in der Oberliga Niederrhein einen Aufsteiger, die Holzheimer SG, in der Grotenburg. Der KFC kann sich auch bei diesem Spiel auf die Unterstützung seiner Fans verlassen, viele von ihnen haben sich bereits Karten im Vorverkauf gesichert. Sie müssen sich am Spieltag also nicht mehr an einem der Kassenhäuschen anstellen und ihre Eintrittskarte für das Spiel kaufen.