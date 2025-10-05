Warum die Grotenburg bargeldfrei werden soll

Doch warum möchten die Verantwortlichen diesen Schritt gehen? Für Geschäftsführer Sebastian Schmidt ist es ein „mit der Zeit gehen“. Denn fast überall werde inzwischen vermehrt bargeldlos bezahlt, auch bei anderen Sportvereinen sei das üblich. „Wir möchten so wenig Bargeld wie möglich im Umlauf haben“, betont Schmidt. Das schütze unter anderem vor Diebstählen. Und in Uerdingen ist man in dieser Hinsicht gebrandmarkt. So sollen in der Vergangenheit Spieltagseinnahmen verschwunden sein. Ein anderer Aspekt, der sich vornehmlich auf die Getränkestände bezieht, sei, dass die Servicekräfte sich ganz auf das Zapfen und Bedienen konzentrieren können und nicht zwischendurch noch mit Wechselgeld hantieren müssen. Beim Ticketverkauf sei bereits ein positiver Trend erkennbar, dass mehr Menschen online und bargeldlos ihre Karten kaufen, sagt Schmidt.