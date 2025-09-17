Warum die „Brotatos“ dem Düsseldorfer Amateurfußball gut tun

Das Spiel wird abgepfiffen, sofort rennen geschätzt 100 Kinder auf den Kunstrasen, alle mit dem gleichen Ziel. Ein Foto mit „Spidey“, einem der beiden „Brotatos“, die mit dem FC Bewegung in der Kreisliga C spielen. Der Klub schafft etwas, das den anderen Düsseldorfer Amateurfußballvereinen nicht mehr gelingt: Sie mobilisieren zahlreiche Zuschauer zu ihren Spielen.

In den vergangenen zehn, 20 Jahren ist das Interesse am Düsseldorfer Amateurfußball erheblich gesunken. Das liegt natürlich auch daran, dass hinter dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf lange nichts kommt. Erst in der sechstklassigen Landesliga gibt es die nächstbesten Teams aus der Landeshauptstadt. Die SG Unterrath, der FC Kosova und Turu 80 belegen dort nach fünf Spielen die Plätze sechs bis acht. Und Zuschauermagneten sind sie auch nicht.

Das Derby von Kosova gegen Unterrath haben am vergangenen Wochenende laut FuPa etwa 150 Zuschauer verfolgt. In der Vorwoche waren beim Spiel Unterrath gegen Velbert gar nur 60 Zuschauer anwesend. Das Bezirksliga-Derby zwischen Lohausen und Kalkum-Wittlaer lockte etwa 120 Zuschauer an. Und sind wir dabei mal ehrlich: Die Zahlen rekrutieren sich aus den verletzten und gesperrten Spielern der Altherren- oder zweiten Mannschaften, vielleicht hier und da mal noch Freunde und Familie der Protagonisten. Für wirkliches Zuschauerinteresse von außerhalb sorgt nur noch der FC Bewegung.

Ein besonderes Spiel

Schließlich schaut in Düsseldorf jede Amateurmannschaft, die auf die „Brotatos“ treffen könnte, bei der Gruppeneinteilung genau hin. Sie fiebern darauf, gegen sie zu spielen und am besten noch, in einem hunderttausendfach geklickten Youtube-Video zu schlagen oder gar ein Tor zu erzielen. An diesem Spieltag können dann auch die gegnerischen Mannschaften ganz leicht Zuschauer mobilisieren und so über Verkaufsstände, die sich bei allen anderen Spielen nicht lohnen würden, Einnahmen generieren.

Und vor allem tun sie noch eins: Mit ihren launigen Videos, mit ihrer Kreativität, ihrer Nahbarkeit an den Plätzen sorgen sie dafür, dass viele Kinder Lust auf Fußball bekommen. Etwas, das die Profivereine nicht mehr schaffen wie früher. Natürlich sind viele (teils sehr) junge Fans dabei, wenn die „Brotatos“ bei einem Verein kurz vor ihrer Haustür spielen. Es kam schließlich auch nicht von ungefähr, dass die Zahl der Jugendteams beim Polizei SV innerhalb der zwei Jahre, in denen die „Brotatos“ dort gemeldet waren, von zwölf auf 20 rasant anstieg. Doch darin liegt auch eine große Gefahr für die bisherigen Traditionsklubs. Genau dann, wenn sich Lars „Holzi“ Holzschneider und Lucas „Spidey“ Kutting dazu entscheiden, bei ihrem eigenen Vereine eine Jugendabteilung ins Leben zu rufen. Genau diesen Plan hat das Duo schließlich in seinem Podcast „Dritte Halbzeit“ bereits öffentlich gemacht. Vor allem der (scherzhafte?) Zusatz, dass die erste Jugendmannschaft von beiden dann trainiert werden soll, dürfte so einige Kinder mobilisieren und den etablierten Vereinen die Spieler wegnehmen, ohne sie abwerben zu müssen. Wer würde schließlich nicht gerne von seinem eigenen Idol trainiert werden?