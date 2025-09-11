Warum die „Brotatos“ beim Polizei SV rausgeflogen sind

Im ersten Gespräch sei es darum gegangen, A-Jugendspieler in die Mannschaft aufzunehmen. Die Bereitschaft hätten beide erklärt. Im zweiten Gespräch wurden dem Duo und der Mannschaft nahegelegt, sich nach einem neuen Verein umzuschauen. Im dritten Gespräch habe der Vorstand von Polizei SV mitgeteilt, wie der Verein in den kommenden Jahren planen würde, also eine U23 aufzubauen, dies aber noch ein Jahr Zeit benötigen würde. Im letzten Gespräch wurde dann das Ende der Zusammenarbeit nach Saisonende mitgeteilt. Kutting berichtet zudem, dass der Verein den beiden wohl bekanntesten Düsseldorfer Amateurfußballern angeboten habe, bei den neuen Mannschaften und Trainern vorzuspielen: „Wir hatten eine feste Mannschaft. 20 Leute, die zusammenspielen, die fast in die Kreisliga A aufgestiegen sind, und dann wird gesagt: Weg mit euch, euch wird es so nicht mehr geben, euch wollen wir nicht.“ Selbst den Aufstieg in die Kreisliga A hätte der Verein den „Brotatos“ nicht ermöglicht. Kutting: „Das habe ich auch noch nie gehört. Es geht nicht um den Aufstieg in die Regionalliga, wo du ein Stadion brauchst. Es geht um den Aufstieg von der B in die A. Wer sagt denn da nein? Wofür spielst du denn da?“

Für das Duo ist die Entscheidung des PSV-Vorstands deshalb unverständlich, weil sie sich so gut es geht im Verein eingebracht haben. Mit der ersten Mannschaft habe es einen guten Austausch gegeben, zudem hatten sie Trikots im Wert von mehr als 3000 Euro gesponsert. „Wir haben uns bei Aktionen des Vereins beteiligt“, sagt „Holzi“. „Wir haben auch Erfolg mitgebracht. Also nicht nur Klicks, sondern auch sportlichen Erfolg.“ Holzschneider weiter: „Immer, wenn der Verein auf uns zugekommen ist, haben wir nach Lösungen gesucht“. Dabei soll es auch um die Übernahme von Putzkosten nach Spieltagen gehen, wogegen sich keiner der „Brotatos“ gewehrt habe. „Spideys“ Vorschlag, bei Spielen Eintritt zu nehmen, wurde abgelehnt. „Das ist uns zu aufwendig, haben sie gesagt.“ sein klares Fazit: „Die wollten uns einfach loswerden. Wir wissen aber auch nicht, warum.“

PSV hat von „Brotatos“ profitiert