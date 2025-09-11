Warum die „Brotatos“ beim Polizei SV rausgeflogen sind

Der FC Bewegung hat einen optimalen Start in die neue Saison hingelegt. Nach drei Spielen ist der Verein der Fußball-Youtuber „Brotatos“ punktverlustfrei Spitzenreiter, im Pokal schaltete der Klub Sportring Eller aus. Die beiden Hauptverantwortlichen, Lucas „Spidey“ Kutting und Lars Holzschneider haben nun in ihrem neuen Podcast „Dritte Halbzeit“ erklärt, warum sie überhaupt den Verein gegründet haben.
Denn, so berichten sie, der Polizei SV Düsseldorf hat sie nach zwei Jahren wieder rausgeworfen. „Wir haben uns mit dem damaligen Vorstand (Pietro Piceno, Anm. d. Red.) sehr gut verstanden, es war immer alles top“, erzählt „Holzi“. „Dann wurden wir zu Gesprächen gerufen und interessante Sachen gesagt.“
Im ersten Gespräch sei es darum gegangen, A-Jugendspieler in die Mannschaft aufzunehmen. Die Bereitschaft hätten beide erklärt. Im zweiten Gespräch wurden dem Duo und der Mannschaft nahegelegt, sich nach einem neuen Verein umzuschauen. Im dritten Gespräch habe der Vorstand von Polizei SV mitgeteilt, wie der Verein in den kommenden Jahren planen würde, also eine U23 aufzubauen, dies aber noch ein Jahr Zeit benötigen würde. Im letzten Gespräch wurde dann das Ende der Zusammenarbeit nach Saisonende mitgeteilt. Kutting berichtet zudem, dass der Verein den beiden wohl bekanntesten Düsseldorfer Amateurfußballern angeboten habe, bei den neuen Mannschaften und Trainern vorzuspielen: „Wir hatten eine feste Mannschaft. 20 Leute, die zusammenspielen, die fast in die Kreisliga A aufgestiegen sind, und dann wird gesagt: Weg mit euch, euch wird es so nicht mehr geben, euch wollen wir nicht.“ Selbst den Aufstieg in die Kreisliga A hätte der Verein den „Brotatos“ nicht ermöglicht. Kutting: „Das habe ich auch noch nie gehört. Es geht nicht um den Aufstieg in die Regionalliga, wo du ein Stadion brauchst. Es geht um den Aufstieg von der B in die A. Wer sagt denn da nein? Wofür spielst du denn da?“
Für das Duo ist die Entscheidung des PSV-Vorstands deshalb unverständlich, weil sie sich so gut es geht im Verein eingebracht haben. Mit der ersten Mannschaft habe es einen guten Austausch gegeben, zudem hatten sie Trikots im Wert von mehr als 3000 Euro gesponsert. „Wir haben uns bei Aktionen des Vereins beteiligt“, sagt „Holzi“. „Wir haben auch Erfolg mitgebracht. Also nicht nur Klicks, sondern auch sportlichen Erfolg.“ Holzschneider weiter: „Immer, wenn der Verein auf uns zugekommen ist, haben wir nach Lösungen gesucht“. Dabei soll es auch um die Übernahme von Putzkosten nach Spieltagen gehen, wogegen sich keiner der „Brotatos“ gewehrt habe. „Spideys“ Vorschlag, bei Spielen Eintritt zu nehmen, wurde abgelehnt. „Das ist uns zu aufwendig, haben sie gesagt.“ sein klares Fazit: „Die wollten uns einfach loswerden. Wir wissen aber auch nicht, warum.“
Zumal der Verein von ihnen profitiert habe, wie Kutting beschreibt: „Ich will nicht wissen, wie viele Kinder und Jugendliche sich da angemeldet haben, um in dem Verein zu spielen, wo wir sind.“ Holzschneider ergänzt: „Mich haben einige Leute angesprochen, die meinten: Wir feiern, was ihr macht. Wir haben extra den Sohnemann angemeldet. Und dann sagt der Verein zu uns, dass wir Platz machen müssen, weil er extrem voll geworden ist. Ich sage jetzt nicht, dass das nur von uns kommt, aber wir haben natürlich viel dafür getan.“
Die Abteilungsleitung des Polizei SV Düsseldorf wollte sich auf Anfrage der Redaktion nicht zu Trennung äußern.
Innerhalb kürzester Zeit mussten die „Brotatos“ dann bei der Vereinsgründung aktiv werden. „Am Ende war es punktgenau“, sagt „Spidey“. „Mit Saisonstart war alles fertig.“ Der neue „FC Bewegung“ spielt nun auf der Anlage von Eller 04. Die Begründung für den Namen? Holzschneider klärt auf: „Wir sind eine Bewegung. Wir möchten, dass jung und alt bei uns spielt. Alle können vorbeikommen auf die Anlage. Wir wollen, dass die Leute eine gute Zeit haben.“ „Spidey“ ergänzt: „Der Verein ist eine Nummer größer. Das sind nicht nur wir, sondern auch andere Leute sind mit drin.“ Und weiter: „Das soll keine Youtube-Mannschaft sein, sondern ein geiler Verein in Düsseldorf.“