Warum die 2. Liga für den VfR Warbeyen eine Nummer zu groß war

Am 17. Mai verabschiedeten sich im Klever Bresserberg-Stadion gleich zwei Neulinge aus der 2. Frauen-Bundesliga. Der 1. FSV Mainz 05 feierte vor 500 Zuschauern den Sprung ins deutsche Oberhaus. Für den VfR Warbeyen, dessen Abstieg bereits seit Wochen feststand, endete an diesem Tag das Abenteuer in Liga zwei. Seither sind einige Wochen vergangen. Zeit für einen Rückblick: Warum erwies sich die 2. Bundesliga für den VfR letztlich als eine Nummer zu groß? Und welche Erkenntnisse bleiben nach einer Saison, die für Spielerinnen, Verantwortliche und Beobachter gleichermaßen lehrreich war?
Sowohl Mainz 05 als auch der VfR Warbeyen hielt es am Ende nur ein Jahr in der zweithöchsten Spielklasse. Während der Mainzer Durchmarsch erst auf der Zielgeraden der Saison Form annahm, standen die Zeichen in Warbeyen bereits früh auf Abstieg. Im Grunde führte das Team von Anfang an einen Überlebenskampf, dem es letztendlich nicht gewachsen war. Vom vierten bis zum letzten Spieltag stand der VfR ununterbrochen auf dem letzten Tabellenplatz.
Auch ein Blick auf die übrigen Statistiken zeigt, wie groß der Abstand zum Rest der Liga war. Ein Sieg, drei Remis und 22 Niederlagen bedeuteten am Ende lediglich sechs Punkte. Damit blieb der VfR nicht nur deutlich hinter den Teams zurück, die den Klassenerhalt schafften, sondern auch hinter den beiden Mitabsteigern Bayern München II (27 Punkte) und VfL Wolfsburg II (19).
Die nackten Zahlen liefern einen ersten Hinweis auf die Kräfteverhältnisse. Wer die Mannschaft regelmäßig beobachtete, erkannte jedoch schnell, an welchen Stellen der Abstand zur Konkurrenz besonders deutlich wurde. Vor allem in Sachen Spielreife, Cleverness und Körperlichkeit war der VfR vielen Kontrahenten unterlegen. Zwar fehlte es dem Team keineswegs an individuellen Lichtblicken. Mit Blick auf die gesamte Kadertiefe verfügten die meisten Konkurrenten jedoch über mehr Qualität.
Eine mögliche Konsequenz der fehlenden Erfahrung äußerte sich in der verhängnisvollen Tendenz, bei empfindlichen Rückschlägen binnen kürzester Zeit auseinanderzufallen. Oftmals gab das Team bei frühen Gegentreffern bereits während der Anfangsphase das gesamte Spiel aus der Hand. So geschehen in den Partien gegen den SV Meppen (0:8), den SC Sand (1:7), den VfL Wolfsburg II (0:6) oder im Hinspiel gegen Mainz (1:6).
Aber auch wenn der VfR einmal an einer Überraschung schnupperte, gelang es häufig nicht, den Vorsprung oder Punktgewinn über die Zeit zu bringen. In den Heimspielen gegen Bayern München II (1:2) und Viktoria Berlin (2:3) schien der erste Saisonsieg lange Zeit greifbar, ehe späte Gegentreffer die Hoffnungen doch noch zunichtemachten.
Die anhaltende Erfolglosigkeit hatte im März schließlich auch personelle Konsequenzen. Doch weder die Trennung vom langjährigen Erfolgscoach Sandro Scuderi noch die Verpflichtung von Thomas Gerstner konnten die sportliche Talfahrt stoppen. Zwar konnte Gerstner die Gegentorflut etwas eindämmen, doch auch die letzten acht Saisonspiele gingen allesamt verloren.
Der letzte Spieltag verdeutlichte schließlich, wie unterschiedlich das Schicksal zweier Aufsteiger in der 2. Bundesliga aussehen kann. Auf der einen Seite Mainz 05, das als Neuling den Durchmarsch in die Bundesliga schaffte, auf der anderen Seite der VfR Warbeyen, für den die Premierensaison mit dem direkten Wiederabstieg in die Regionalliga endete.
Zur Wahrheit gehört am Ende auch: Während die Rheinhessinnen als Frauenabteilung eines etablierten Profiklubs auf gewachsene Strukturen zurückgreifen können, musste sich der VfR auf bisher unbekanntem Terrain unter deutlich anderen Voraussetzungen behaupten. Die Rückkehr in die Regionalliga ist für den Verein ein Neuanfang – ein Neuanfang auf vertrautem Terrain.
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