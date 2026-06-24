Warum die 2. Liga für den VfR Warbeyen eine Nummer zu groß war

Der letzte Spieltag verdeutlichte schließlich, wie unterschiedlich das Schicksal zweier Aufsteiger in der 2. Bundesliga aussehen kann. Auf der einen Seite Mainz 05, das als Neuling den Durchmarsch in die Bundesliga schaffte, auf der anderen Seite der VfR Warbeyen, für den die Premierensaison mit dem direkten Wiederabstieg in die Regionalliga endete.

Zur Wahrheit gehört am Ende auch: Während die Rheinhessinnen als Frauenabteilung eines etablierten Profiklubs auf gewachsene Strukturen zurückgreifen können, musste sich der VfR auf bisher unbekanntem Terrain unter deutlich anderen Voraussetzungen behaupten. Die Rückkehr in die Regionalliga ist für den Verein ein Neuanfang – ein Neuanfang auf vertrautem Terrain.

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