Warum Deutschlands bester Oberliga-Spieler zum SC Weiche wechselt

Schoss 48 Tore in der Oberliga: Erolind Krasniqi. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Erolind Krasniqi hat nach seinem Wechsel vom ETSV Hamburg zum SC Weiche Flensburg 08 weitere Einblicke in seine Entscheidung gegeben. Der 26-Jährige machte im Interview mit den Vereinsmedien deutlich, dass für ihn vor allem die früh vermittelte Wertschätzung sowie die Wiedervereinigung mit Brandolf Duah und Nick Selutin ausschlaggebend waren.

Krasniqi kommt mit der Empfehlung einer historischen Saison nach Flensburg. Für den Hamburger Oberliga-Meister erzielte der Offensivspieler 48 Tore und bereitete rund 20 weitere Treffer vor. Beim Regionalligisten erhält er deshalb künftig die Rückennummer 48. Sie soll an seinen Rekord aus der vergangenen Spielzeit erinnern.

„Da entstand sofort das Gefühl, sehr gewollt zu sein. Ich habe mit jeder Sekunde eine hohe Wertschätzung gefühlt“, erklärt der frühere Jugendspieler des Hamburger SV. Diese Aussagen passen zu den Worten der Weiche-Verantwortlichen, die den Transfer zuvor als Coup und deutliches sportliches Ausrufezeichen bezeichnet hatten.

Der Kontakt zu Weiche-Geschäftsführer Harald Uhr spielte bei der Entscheidung eine zentrale Rolle. „Ich hatte ein Gespräch mit Harald und habe ihn dann in Hamburg getroffen“, berichtet Krasniqi in den Vereinsmedien. Bereits bei diesem Treffen habe er gespürt, welche Rolle ihm der Klub zutraut.

Krasniqi war nach seiner Rekordsaison von mehreren Vereinen umworben. Weiche hatte nach eigenen Angaben aber schon frühzeitig Kontakt aufgenommen und den Spieler lange vor dem Ende der Saison als möglichen Zugang identifiziert.

Duah und Selutin machten Weiche schmackhaft

Eine wichtige Rolle spielten außerdem Duah und Selutin. Beide gehörten beim ETSV zur Hamburger Meistermannschaft und hatten bereits vor Krasniqi in Flensburg unterschrieben. Ihre Entscheidungen rückten den SC Weiche beim Torjäger noch stärker in den Fokus.

„Nachdem beide bei Weiche unterschrieben hatten, habe ich mich verstärkt auch mit einem Wechsel nach Flensburg beschäftigt“, sagt Krasniqi. Die früheren Mitspieler hätten ihm viel Positives über den Verein berichtet. „Jetzt glaube ich, dass es eine gute Saison werden kann.“

Damit bekommt Weiche nicht nur drei individuell starke Spieler vom ETSV, sondern auch ein Trio, das sich bereits kennt. Dieser Faktor kann die Eingewöhnung erleichtern und dabei helfen, dass die drei Hamburger Zugänge schnell eine Rolle im neuen Umfeld einnehmen.

Krasniqi will „da weitermachen, wo ich aufgehört habe“

Nach 48 Toren sind die Erwartungen an Krasniqi entsprechend hoch. Der Offensivspieler selbst formuliert seine Ziele dennoch nicht ausschließlich über eine persönliche Trefferzahl. Er möchte seine Qualitäten in ein Projekt einbringen, das auf sportliche Entwicklung und gemeinsame Erfolge ausgerichtet ist.

„Der Verein hat große sportliche Ziele, und zwar hier etwas aufzubauen“, sagt Krasniqi. „Dazu möchte ich sehr gern meine sportlichen Qualitäten einbringen und da weitermachen, wo ich aufgehört habe: einfach Fußball spielen, Spaß haben und Spiele gewinnen.“

Dass Weiche mit dem ehemaligen Profi und früheren kosovarischen Jugendnationalspieler einen außergewöhnlichen Spieler für die Regionalliga Nord gewinnt, steht außer Frage. Nun geht es darum, die Leistungen aus der Oberliga eine Spielklasse höher zu bestätigen.

Krasniqi macht deutlich, dass es ihm dabei nicht an Motivation fehlt. Auf die Frage, was die Weiche-Anhänger sonst noch über ihn wissen müssten, antwortet er knapp: „Eigentlich nur, dass ich brenne und alles geben werde.“

Abseits des Platzes beschreibt sich der gebürtige Lübecker als Familienmenschen. Seine freie Zeit verbringe er vor allem mit seiner Partnerin und seiner Familie. Sportlich beginnt für ihn nun ein neues Kapitel, das aufgrund der bekannten Mitspieler und der frühen Wertschätzung trotzdem schnell vertraut wirken könnte.

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