Warum der Wiederaufstieg nicht das Wichtigste ist

16 Punkte aus den ersten sieben Partien und Rang drei hören sich für Trainer Christian Adams und die im Sommer um die Sportvereine aus Aach, Butzweiler und Newel erweiterte Spielgemeinschaft Kordel/Welschbillig gut an: „Es ging für uns nach dem bitteren Abstieg aus der A-Klasse darum, wieder Erfolgserlebnisse zu feiern und noch enger zusammenzurücken.“ Die neue SG – im Jugendbereich besteht bereits seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit – sei personell gut aufgestellt. Mit Kevin Furchner, Lucas Dühr, Tobias Brand und Marco Heid waren bereits zuvor vier Spieler der früheren SG Aach Bestandteil des Teams. „Wir wollen mit der größer gewordenen SG wieder langfristig Jugendspieler an uns binden. Es war ein richtiger Schritt“, unterstreicht Adams, der einst für Eintracht Trier, den FSV Salmrohr (jeweils in der Oberliga) sowie bei Victoria Rosport in Luxemburgs höchster Liga aktiv war.

„Mit der bisherigen Saison sind wir zufrieden. Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der direkte Wiederaufstieg ist nicht das primäre Ziel. Es geht für uns darum, junge Spieler wie Philipp Laudwein, Fabian Becker, die aus der A-Jugend herausgekommen sind, sowie Torwart Moritz Gangolf und Ben Müller aus der zweiten Mannschaft zu integrieren“, skizziert der 37-Jährige die Zielsetzungen. Mit Timo Faber kam ein A-Liga-erfahrener Mittelfeldspieler von der SG Preist/Herforst dazu. „Timo hat sich sehr schnell ins Team integriert und auf der Sechs festgespielt. Leider hat er sich vor dem Spiel bei der SG Osburg (3:2) beim Aufwärmen am Sprunggelenk verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen.“

Vor allem die Stabilität im Abwehrbereich stimmt Adams, der mit Nicolas Dücker und Marc Willems zwei spielende Co-Trainer an seiner Seite hat, positiv. Der frühere Bitburger Rheinlandligaspieler Sebastian Wolf fungiert als Kapitän und Abwehrchef, weiß mit Pascal Junk und Nils Mossal gestandene Defensivspieler in der Dreierkette neben sich. Nach einer längeren Verletzungsmisere im Vorjahr ist auch Furchner wieder ein Faktor. „Kevin kommt immer besser in Fahrt, ist variabel einsetzbar und hat in Osburg das Führungstor erzielt“, berichtet der Trainer. Neben dem auch erst 21-jährigen Luis Philippi (fünf Treffer) und Dauer-Goalgetter Marc Willems (drei) ist vor allem Lukas Leyendecker gut unterwegs. „Lukas kann im Mittelfeld hinter den Spitzen, aber vor allem als Mittelstürmer spielen. Er ist sehr torgefährlich und genießt in der Mannschaft einen hohen Stellenwert. Für Luis Philippi freut es mich extrem, dass er nach seiner anfänglichen Verletzung so stark durchgestartet ist“, sagt Adams.