Warum der VfR Warbeyen plötzlich Spielerinnen aus aller Welt anzieht

Der Warbeyener Trainer beantwortet auch die naheliegende Frage, warum der VfR Warbeyen im Winter denn nun plötzlich Spielerinnen aus der ganzen Welt angezogen hat. Eigene Scoutingreisen ins europäische Ausland oder nach Amerika unternahm der Verein dabei wenig überraschend nicht. Als Zweitligist verfügt der VfR Warbeyen jedoch auch in Beraterkreisen über eine gewisse Bekanntheit.

„Uns haben erneut sehr viele Anfragen erreicht. Das läuft dann wie ein Schneeballeffekt: Selbst wenn eine Spielerin, die uns angeboten wird, nicht in unser Profil passt, kommt man ins Gespräch und findet andere Optionen. Über viele Video-Sichtungen und Probetrainings sind die Transfers dann realisiert worden“, verrät Sandro Scuderi, der nun darauf hofft, dass sich die personellen Ergänzungen möglichst schnell auszahlen.

