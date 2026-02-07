Warum der VfR Warbeyen plötzlich Spielerinnen aus aller Welt anzieht

Das 0:1 bei Eintracht Frankfurt II war für den VfR Warbeyen ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf der 2. Frauenfußball-Bundesliga – und rückt die Neuzugänge des Vereins damit noch stärker in den Fokus. Der Tabellenletzte setzt große Hoffnungen auf die vielen neuen Spielerinnen, die in der Winterpause verpflichtet wurden. Vier von ihnen standen in Frankfurt bereits auf dem Platz und sollen im Abstiegskampf entscheidende Impulse geben. Doch wer sind die neuen Spielerinnen – und was verspricht sich der VfR Warbeyen von ihnen?
Insgesamt hat der VfR im Jahr 2026 sieben neue Spielerinnen in seinen Kader aufgenommen. Eine von ihnen, die 18-jährige Niederländerin Marit Cleven, ist bereits seit der Sommervorbereitung Teil der Mannschaft. Nach ihrem 18. Geburtstag im Dezember ist sie nun auch offiziell spielberechtigt und stellt eine neue Option auf den Flügelpositionen dar.
Verstärkungen aus dem Nachbarland gehören beim VfR seit Jahren zum gewohnten Bild – Marit Cleven ist aktuell eine von zwölf Niederländerinnen im Kader des Zweitligisten. Mit den weiteren Neuzugängen hat sich der Verein nun jedoch noch einmal deutlich internationaler aufgestellt.
In Elena Milam stand im neuen Jahr bereits zweimal eine US-Amerikanerin für den VfR Warbeyen zwischen den Pfosten. Die 24-jährige Torhüterin war zuletzt in Limassol für den zyprischen Rekordmeister Apollon Ladies FC aktiv. Gemeinsam mit der Deutschen Maxi Carlitz, die zwei Jahre in Ohio lebte und zuvor für Borussia Mönchengladbach auflief, verstärkt Milam das Torwartteam des VfR. „Elena ist positiv verrückt und bringt jede Menge Ruhe in unser Spiel“, beschreibt VfR-Trainer Sandro Scuderi die 24-Jährige.
Drei weitere Spielerinnen wagten im Winter den Schritt über den großen Teich. Die US-Amerikanerinnen Hayley Howard (zuletzt bei Puerto Rico Caribbean Stars FC) und Lillian Yordy (Kings Hammer FC) standen sowohl gegen den VfL Bochum als auch bei Eintracht Frankfurt II jeweils in der Startelf. Die Tschechin Kristyna Sivakova, die zuletzt für das College-Team der Louisiana Christian University spielte, wartet dagegen noch auf ihre ersten Einsatzminuten im Trikot des VfR.
„Hayley ist eine top ausgebildete Innenverteidigerin, die Spielsituationen sehr gut antizipieren kann und wenige Zweikämpfe verliert. Lillian ist technisch hochveranlagt und im offensiven Mittelfeld schwer zu bändigen. Kristyna haben wir als Allrounder für die Sechserposition oder die Innenverteidigung eingeplant. Sie spielt Bälle, die keiner vorausahnt und opfert sich für die Mannschaft auf“, sagt Sandro Scuderi.
Eine weitere Option für die Spielmacherposition im offensiven Mittelfeld hat sich der VfR Warbeyen mit Aqsa Mushtaq gesichert. Die 27-jährige pakistanische Nationalspielerin ist in England aufgewachsen und stand zuletzt beim türkischen Ünye Kadın Spor Kulübü unter Vertrag. „Sie ist für uns ein absoluter Gewinn – auch charakterlich. Aqsa ist technisch sehr versiert und hat immer Bock auf Eins-gegen-Eins-Situationen“, sagt Sandro Scuderi.
Der Warbeyener Trainer beantwortet auch die naheliegende Frage, warum der VfR Warbeyen im Winter denn nun plötzlich Spielerinnen aus der ganzen Welt angezogen hat. Eigene Scoutingreisen ins europäische Ausland oder nach Amerika unternahm der Verein dabei wenig überraschend nicht. Als Zweitligist verfügt der VfR Warbeyen jedoch auch in Beraterkreisen über eine gewisse Bekanntheit.
„Uns haben erneut sehr viele Anfragen erreicht. Das läuft dann wie ein Schneeballeffekt: Selbst wenn eine Spielerin, die uns angeboten wird, nicht in unser Profil passt, kommt man ins Gespräch und findet andere Optionen. Über viele Video-Sichtungen und Probetrainings sind die Transfers dann realisiert worden“, verrät Sandro Scuderi, der nun darauf hofft, dass sich die personellen Ergänzungen möglichst schnell auszahlen.
