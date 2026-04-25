Warum der VfL Kupferdreh in diesem Jahr nach dem Aufstieg greift Der VfL Kupferdreh steht kurz vor der Rückkehr in die B-Liga. Möglich macht's ein personelles Facelift im Sommer. von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Beim VfL Kupferdreh hat sich personell viel getan. – Foto: Riccarda Maszun

Der VfL Kupferdreh steht kurz vor dem Sprung in die Kreisliga B. Nach 24 Spieltagen rangiert die Mannschaft von Trainer Markus Wissing mit 60 Punkten auf Platz zwei, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter FSV Kettwig II. Bei inzwischen elf Zählern Vorsprung auf Platz drei ist der Aufstieg fast nur noch Formsache.

Dabei ist der aktuelle Erfolg kein Zufallsprodukt, sondern die Fortsetzung einer Entwicklung aus dem Vorjahr, nur eben unter anderem Namen. Denn der heutige Kader spielte bereits in der vergangenen Saison nahezu geschlossen zusammen, damals noch als dritte Mannschaft der SG Kupferdreh-Byfang. Eingespielte Truppe als Erfolgsfaktor Schon in der Vorsaison mischte das Team im Aufstiegsrennen mit und verpasste den Sprung nur knapp. Anschließend folgte der geschlossene Wechsel zum VfL Kupferdreh.

Der große Unterschied: Während es damals am Ende knapp nicht reichte, kann Wissing nun schon weit vor Saisonende die Aufstiegsparty planen: Wir sind eingespielt, wir sind eingeschworen. Es läuft einfach im Moment gut.“ Das zeigt sich auch in den Zahlen: 107 Tore bei nur 29 Gegentreffern sprechen eine deutliche Sprache. Besonders eindrucksvoll war zuletzt das 8:0 gegen den direkten Konkurrenten DJK RSC Essen. "Das war schon sehr, sehr dominant“, sagt Wissing rückblickend.