Warum der VfL Kupferdreh in diesem Jahr nach dem Aufstieg greift

Der VfL Kupferdreh steht kurz vor dem Sprung in die Kreisliga B. Nach 24 Spieltagen rangiert die Mannschaft von Trainer Markus Wissing mit 60 Punkten auf Platz zwei, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter FSV Kettwig II. Bei inzwischen elf Zählern Vorsprung auf Platz drei ist der Aufstieg fast nur noch Formsache.
Dabei ist der aktuelle Erfolg kein Zufallsprodukt, sondern die Fortsetzung einer Entwicklung aus dem Vorjahr, nur eben unter anderem Namen. Denn der heutige Kader spielte bereits in der vergangenen Saison nahezu geschlossen zusammen, damals noch als dritte Mannschaft der SG Kupferdreh-Byfang.
Schon in der Vorsaison mischte das Team im Aufstiegsrennen mit und verpasste den Sprung nur knapp. Anschließend folgte der geschlossene Wechsel zum VfL Kupferdreh.
Der große Unterschied: Während es damals am Ende knapp nicht reichte, kann Wissing nun schon weit vor Saisonende die Aufstiegsparty planen: Wir sind eingespielt, wir sind eingeschworen. Es läuft einfach im Moment gut.“
Das zeigt sich auch in den Zahlen: 107 Tore bei nur 29 Gegentreffern sprechen eine deutliche Sprache. Besonders eindrucksvoll war zuletzt das 8:0 gegen den direkten Konkurrenten DJK RSC Essen. "Das war schon sehr, sehr dominant“, sagt Wissing rückblickend.
Trotz der komfortablen Ausgangslage warnt der Trainer vor zu früher Euphorie. "Wir haben jetzt elf Punkte Vorsprung, aber es gibt noch 18 zu holen. Wir müssen dranbleiben.“
Parallel laufen die Planungen für die kommende Saison bereits. Der Kader soll weitgehend zusammenbleiben, nahezu alle Spieler haben zugesagt. Große Veränderungen sind nicht vorgesehen, stattdessen setzt man auf Kontinuität und den bestehenden Teamgeist. "Es muss auch menschlich passen“, betont Wissing bei möglichen Zugängen.
Sollte der Aufstieg gelingen, geht es zunächst um die Etablierung in der Kreisliga B. "Wir wollen uns stabilisieren. Alles andere wäre vermessen.“
Ein besonderes Highlight könnte bis dahin aber noch das direkte Duell mit Tabellenführer FSV Kettwig II (10. Mai, 15 Uhr) werden. Auch wenn der Aufstieg womöglich schon vorher feststeht, hat die Partie eine klare Bedeutung: "Wir wollen auch Meister werden“, stellt Wissing klar.
Die Richtung ist eindeutig: Mit einer gewachsenen, eingespielten Mannschaft ist der VfL Kupferdreh auf dem besten Weg, die verpasste Chance aus dem Vorjahr wieder wettzumachen.