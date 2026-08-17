Warum der TuS Xanten gegen die DJK Rhede chancenlos war

Sieben Tage nach dem Aus im Niederrheinpokal bei den Sportfreunden Broekhuysen (2:5) hat der TuS Xanten auch sein zweites Pflichtspiel der Saison verloren. Gegen den Aufsteiger DJK Rhede wird dem Bezirksligisten besonders ein Punkt zum Verhängnis.
Das Xantener Aufbauspiel war am ersten Spieltag sehr bescheiden. „Rhede hat sehr mutig und druckvoll gespielt. Wir sind zu nervös gewesen und haben viele Bälle verloren. Beim 0:1 lösen wir uns zu spät und kassieren dadurch einen Konter“, sagte der Xantener Coach Mirco Dietrich kurz nach dem Spielende.
Die DJK Rhede agierte unbekümmert und stellte die Xantener Defensive vor einige Probleme. Tom Schlütter brachte den Aufsteiger kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (40.).
Nach der Halbzeitpause klingelte es ein weiteres Mal im Xantener Kasten. Rene Groes köpfte die Ecke von Sebastian Kamps zum 2:0 für Rhede ein. Das vorentscheidende 3:0 erzielte erneut Tom Schlütter. Er hämmerte einen Foulelfmeter unter die Latte.
Xantens Coach Dietrich war mit der Entscheidung nicht ganz einverstanden. „Das 0:2 bekommen wir aus einem Gewühl bei einer Ecke. Beim 0:3 weiß ich nicht, ob man den Elfer geben muss. Allerdings kamen wir anschließend gut ins Spiel und machen das 1:3. Auch danach hatten wir die eine oder andere Chance, konnten sie aber leider nicht nutzen“, sagte der TuS-Trainer.
David Epp erzielte in der 73. Minute noch den einzigen Xantener Treffer zum 1:3-Endstand. Als möglichen Grund für die nervöse Spielweise seiner Mannschaft nannte Mirco Dietrich die forsche Herangehensweise der Rheder Gäste. „Sie waren sehr mutig und druckvoll. Wir haben zu nervös und zittrig im Aufbau gespielt. Vielleicht war der eine oder andere überrascht vom Gegner. Wir wissen allerdings, woran wir arbeiten müssen.“