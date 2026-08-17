Warum der TuS Xanten gegen die DJK Rhede chancenlos war

Xantens Coach Dietrich war mit der Entscheidung nicht ganz einverstanden. „Das 0:2 bekommen wir aus einem Gewühl bei einer Ecke. Beim 0:3 weiß ich nicht, ob man den Elfer geben muss. Allerdings kamen wir anschließend gut ins Spiel und machen das 1:3. Auch danach hatten wir die eine oder andere Chance, konnten sie aber leider nicht nutzen“, sagte der TuS-Trainer.