Warum der TuS Xanten der Topfavorit ist Am Samstag spielen vier Xantener Mannschaften auf Naturrasen in Vynen um den RP-Wanderpokal. Warum der TuS als amtierender Stadtmeister der große Favorit ist und was die Mannschaft des Ausrichters erreichen möchte. von René Putjus · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Xanten ist der Favorit – Foto: Sven Hanisch

Mirko Poplawski muss am Samstag bei der Xantener Stadtmeisterschaft, die nach längerer Unterbrechung erstmals seit 2019 in Vynen ausgetragen wird, mächtig improvisieren. Maximal acht Spieler aus dem Kader der A-Liga-Mannschaften stehen dem Trainer des SSV Lüttingen zur Verfügung. „Ich finde es gut, dass der SV Vynen-Marienbaum nach der langen Pause die Stadtmeisterschaft wieder ausrichtet. Aber für uns kommt das Turnier zum unglücklichen Zeitpunkt“, sagt Poplawski, der wegen personeller Engpässe womöglich sogar selber vor den Ball treten wird.

Um 12 Uhr beginnt das Turnier Die Lüttinger eröffnen um 12 Uhr mit der ersten Partie gegen den SV Vyma die Stadtmeisterschaft 2026, bei der vier Teams um den RP-Wanderpokal spielen. „Wir werden mit einer gemischten Truppe aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft sowie Alten Herren nach Vynen kommen“, so Poplawski. „Die Ergebnisse haben daher keinen Stellenwert. Die Bewegung steht im Vordergrund.“ Tim Bruckmann, einer der Torhüter aus dem A-Liga-Kader, ist als Feldspieler eingeplant. Neuzugang Daniel Sederstrem muss wegen einer Knie-Verletzung passen.

Der TuS Xanten reist als großer Favorit an. Der Bezirksligist, der 2019 den Pokal aus Wardt mitnahm, wird mit einem 16-Mann-Kader in Vynen am Start sein. „Der Mannschaft gehören vor allem die Ur-Xantener an. Die zehn Jungs, die nicht nominiert sind, machen am Samstag eine kleine Trainingseinheit am Fürstenberg“, meint Co-Trainer Marvin Braun. Zu den Ur-Xantenern gehören David Epp, Norwin Meyer oder Lukas Wellmanns. Viktor Brem, vom SSV Lüttingen nach Xanten gewechselt, wird nicht auf seine alten Mitspieler treffen. Der 28-Jährige sei beruflich verhindert, so Braun.