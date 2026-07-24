Warum der TuS Xanten der Topfavorit ist

Mirko Poplawski muss am Samstag bei der Xantener Stadtmeisterschaft, die nach längerer Unterbrechung erstmals seit 2019 in Vynen ausgetragen wird, mächtig improvisieren. Maximal acht Spieler aus dem Kader der A-Liga-Mannschaften stehen dem Trainer des SSV Lüttingen zur Verfügung. „Ich finde es gut, dass der SV Vynen-Marienbaum nach der langen Pause die Stadtmeisterschaft wieder ausrichtet. Aber für uns kommt das Turnier zum unglücklichen Zeitpunkt“, sagt Poplawski, der wegen personeller Engpässe womöglich sogar selber vor den Ball treten wird.
Die Lüttinger eröffnen um 12 Uhr mit der ersten Partie gegen den SV Vyma die Stadtmeisterschaft 2026, bei der vier Teams um den RP-Wanderpokal spielen. „Wir werden mit einer gemischten Truppe aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft sowie Alten Herren nach Vynen kommen“, so Poplawski. „Die Ergebnisse haben daher keinen Stellenwert. Die Bewegung steht im Vordergrund.“
Tim Bruckmann, einer der Torhüter aus dem A-Liga-Kader, ist als Feldspieler eingeplant. Neuzugang Daniel Sederstrem muss wegen einer Knie-Verletzung passen.
Der TuS Xanten reist als großer Favorit an. Der Bezirksligist, der 2019 den Pokal aus Wardt mitnahm, wird mit einem 16-Mann-Kader in Vynen am Start sein. „Der Mannschaft gehören vor allem die Ur-Xantener an. Die zehn Jungs, die nicht nominiert sind, machen am Samstag eine kleine Trainingseinheit am Fürstenberg“, meint Co-Trainer Marvin Braun. Zu den Ur-Xantenern gehören David Epp, Norwin Meyer oder Lukas Wellmanns.
Viktor Brem, vom SSV Lüttingen nach Xanten gewechselt, wird nicht auf seine alten Mitspieler treffen. Der 28-Jährige sei beruflich verhindert, so Braun.
Jan Rütjes und Pascal Breitenstein haben den TuS verlassen und gehören jetzt dem Kader des B-Ligisten Viktoria Birten an. Beide sind allerdings verletzt. Ohnehin wird Coach Oliver Kraft improvisieren müssen: „Mir stehen 14 Spieler zur Verfügung, ich muss den Kader mit Jungs aus der Zweiten auffüllen.“ Zum Team der Birtener gehört der ukrainische Neuzugang Vladyslav Topchyi.
Kraft, der als Fußballer des SV Vyma schon mal Stadtmeister wurde, geht nicht davon aus, dass die Viktoria wegen des dezimierten Kaders mit dem RP-Wanderpokal die Heimreise antreten wird: „Aber ich habe richtig Bock auf die Xantener Stadtmeisterschaft. Ich hoffe, dass das den anderen Mannschaften auch so geht und sie den Termin nicht als reine Pflichtveranstaltung sehen.“
Thomas Pellen (48) ist der neue Coach der C-Liga-Fußballer vom SV Vynen-Marienbaum. Dem langjährigen Jugendtrainer des Klubs stehen 20 Spieler zur Verfügung: „Wir wollen unseren Anhänger was bieten und zeigen, dass wir guten Fußball spielen können. Dafür müssen wir die Basics Kampf, Wille und Leidenschaft auf den Platz bringen. Das ist gegen höherklassige Gegner besonders wichtig.“
Eine ganz besondere Ehre wird Niklas Wolkow zuteil. Der 22-Jährige wurde am Donnerstagabend zum Kapitän gewählt und wird den SV Vyma beim Heimturnier mit der Spielführer-Binde auf den Platz führen.