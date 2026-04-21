Warum der TuS Fleestedt trotz des Auf und Ab an sich glaubt Der Landesligist TuS Fleestedt erlebt in seiner zweiten Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg ein Wechselbad der Gefühle. von FuPa Lüneburg · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Nach der starken Premierensaison in der Frauen-Landesliga, die der TuS Fleestedt als Aufsteiger auf Platz fünf abschloss, verläuft die zweite Spielzeit deutlich wechselhafter. Zwischen dem dritten und fünften Spieltag stand die Mannschaft sogar an der Tabellenspitze, ehe sie Schritt für Schritt nach unten rutschte. Zeitweise lag Fleestedt nur knapp vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, aktuell belegt der TuS Rang acht.

Für Trainer Daniel Flindt kommt diese Entwicklung nicht überraschend. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die zweite Saison in einer neuen Liga immer schwieriger ist, als die erste Saison. Nach der überragenden ersten Saison in der Landesliga haben vielleicht einige gedacht, dass es auch in der zweiten Saison einfach so weitergeht. Wir wurden eines Besseren belehrt.“ Trotz der schwierigen Phase blieb Flindt gelassen. Auch in den Wochen, in denen Fleestedt nur einen Platz vor Rang neun stand, zweifelte er nicht an seiner Mannschaft. „Bei mir persönlich war die Sorge eigentlich immer sehr gering. Ich wusste beziehungsweise weiß, welche Qualitäten diese Mannschaft hat. Wenn wir diese Qualitäten immer wieder abrufen, haben wir mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun.“

Inzwischen hat sich die Situation wieder verbessert. Seit einigen Spielen tritt Fleestedt deutlich stabiler auf. Für Flindt war entscheidend, wie die Mannschaft mit der schwierigen Phase umging. „Es gab natürlich viele Gespräche. Ich habe das große Glück, dass ich eine Mannschaft trainieren darf, die sich sehr gut selbst reflektieren kann. Es wurden die Ursachen für das bis dahin schlechte Abschneiden festgestellt und dann abgestellt.“ Wie sehr sich die Mannschaft zuletzt gefangen hat, zeigte der vergangene Spieltag. Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei der VSV Hedendorf/Neukloster gewann Fleestedt gegen einen direkten Konkurrenten und zog in der Tabelle an der VSV vorbei.