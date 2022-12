Warum der TuS Efringen-Kirchen erneut im Abstiegskampf steckt Bezirksligatipp mit Stefan Hilpüsch, der spielende Sportchef ist mit dem TuS Efringen-Kirchen erneut in den Abstiegskampf geraten

Als Déjà-vu bezeichnet man eine Erinnerungstäuschung, bei der man glaubt, ein gegenwärtiges Ereignis schon einmal erlebt zu haben. So, wie es dem TuS Efringen-Kirchen derzeit ergeht. Im vergangenen Jahr stand der Fußball-Bezirksligist nach 14 Spielen auf Rang 13 – exakt wie auch in dieser Saison. Heuer allerdings ist dies der erste mögliche Abstiegsplatz.

Zwar liegt Efringen-Kirchen nach Abschluss der Hinrunde ein Spiel im Rückstand (die Partie in Weilheim wird im März nachgeholt) und könnte die Abstiegszone aus eigener Kraft wieder verlassen. Doch klar ist: „Wir haben uns das sicherlich nicht so vorgestellt“, sagt der spielende Sportchef Stefan Hilpüsch über den unbefriedigenden Saisonverlauf.

Als Gründe führt der 31 Jahre alte Mittelfeldakteur auf: „Die Liga ist deutlich stärker und auch ausgeglichener geworden. Wir haben uns qualitativ nicht auf dem Niveau bewegen können, das wir uns erhofft hatten.“ Torjäger Kevin Keller zog sich in die zweite Mannschaft zurück, Routinier Michael Flad fehlte längere Zeit krankheitsbedingt. Zudem habe die Konstanz über die komplette Hinrunde „wie aber auch in einzelnen Spielen über die gesamten neunzig Minuten“ gefehlt. „Eine Halbzeit spielen wir gut, die andere wieder nicht“, konstatiert Hilpüsch.

Suche nach Verstärkungen werde „immer schwieriger“

An Coach Patrick Bösch, seit einem Jahr im Amt, liege es nicht. „Er macht eine super Arbeit“, betont der Sportchef. „Trotzdem müssen wir uns innerhalb des Vereins und des Trainerteams gemeinsam hinterfragen, wie wir dem Negativstrudel entgehen können.“ Der Kader sei „gut genug, um in der Bezirksliga bestehen zu können“. Blauäugig wolle man nicht in die Rückrunde – am Sonntag mit dem Auftaktderby gegen den TuS Binzen (15.30 Uhr) – gehen. Schließlich sei nicht gewährleistet, dass „uns wieder so eine starke Rückserie gelingt wie in der vergangenen Saison“, warnt Hilpüsch. Seinerzeit verbesserte sich der TuS als fünftbestes Rückrundenteam auf Rang sechs.

Deshalb hat man seine Fühler nach Verstärkungen ausgestreckt. „Das wird aber auch immer schwieriger werden, zumal in unserem Umfeld mit Wittlingen, Bad Bellingen oder Binzen hohe Konkurrenz angesiedelt ist“, erklärt Hilpüsch. In Torhüter Marco Weber (ehemals VfR Bad Bellingen) und Jordan Held (Binzen II) hat der TuS bisher zwei Akteure verpflichtet. Dagegen kehren Schlussmann Tobias Bruder und Mittelfeldspieler Jan Weber zum B-Kreisligisten FC Huttingen zurück. „Jan hat bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Schade, dass er geht“, sagt Hilpüsch, der für die BZ den 16. und letzten Spieltag vor der Winterpause tippt: