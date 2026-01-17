Warum der TSV Steinbach zum Trainingsauftakt umplanen muss

Haiger-Steinbach. Eigentlich hätte der Trainingsauftakt bei Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger an diesem Montag eine Freiluftveranstaltung werden sollen. Eigentlich, denn Schnee und Eis haben auch vor dem Haarwasen nicht halt gemacht. Die Folge: Statt Anschwitzen bei frostigen Temperaturen war schweißtreibendes Spinning im Fitness-Studio angesagt.

„Eine sehr intensive Einheit, die unsere Jungs gut belastet hat“, schätzt TSV-Übungsleiter Hüsni Tahiri den ungewöhnlichen Start seiner Mannschaft ins Fußballjahr 2026 ein und blickt voraus: „Am Dienstag trainieren wir in zwei Gruppen im Athletikbereich, auch im Fitness-Studio. Und am Mittwoch hoffen wir, dass wir wieder auf den Kunstrasen können“.

Falls die Platzverhältnisse auch dann noch kein „normales“ Training zulassen sollten, hat Tahiri bereits einen Plan B in der Tasche: „Dann müssen wir weiter improvisieren und eventuell in die Soccer-Halle gehen, um die Jungs vor Samstag (Testspiel bei Rot-Weiß Walldorf, Anstoß: 14 Uhr, Anm. d. Red.) an den Ball zu bringen“.