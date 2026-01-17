Warum der TSV Steinbach zum Trainingsauftakt umplanen muss

Haiger-Steinbach. Eigentlich hätte der Trainingsauftakt bei Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger an diesem Montag eine Freiluftveranstaltung werden sollen. Eigentlich, denn Schnee und Eis haben auch vor dem Haarwasen nicht halt gemacht. Die Folge: Statt Anschwitzen bei frostigen Temperaturen war schweißtreibendes Spinning im Fitness-Studio angesagt.
„Eine sehr intensive Einheit, die unsere Jungs gut belastet hat“, schätzt TSV-Übungsleiter Hüsni Tahiri den ungewöhnlichen Start seiner Mannschaft ins Fußballjahr 2026 ein und blickt voraus: „Am Dienstag trainieren wir in zwei Gruppen im Athletikbereich, auch im Fitness-Studio. Und am Mittwoch hoffen wir, dass wir wieder auf den Kunstrasen können“.
Falls die Platzverhältnisse auch dann noch kein „normales“ Training zulassen sollten, hat Tahiri bereits einen Plan B in der Tasche: „Dann müssen wir weiter improvisieren und eventuell in die Soccer-Halle gehen, um die Jungs vor Samstag (Testspiel bei Rot-Weiß Walldorf, Anstoß: 14 Uhr, Anm. d. Red.) an den Ball zu bringen“.
Dabei hatte Tahiri das Winterwetter, das er nun insgeheim verfluchen dürfte, zuletzt ausgiebig genossen. „Viel Zeit mit der Familie“, habe er verbracht, „jede freie Minute mit den Kindern gespielt, im Schwimmbad oder draußen im Schnee“, so der Steinbacher Trainer.
Dem es an diesem Montag besonders gefallen hat, dass die „Kabine endlich wieder richtig voll war. Lieber so als mit zwölf Spielern“, wie er mit Blick auf die lange Verletztenliste im Herbst und Winter des alten Jahres sagt. „Und wir alle freuen uns auf Marco Müller, der wie ein Neuzugang ist“, heißt Tahiri seinen etatmäßigen Kapitän nach über einjähriger Leidenszeit zurück an Bord.
Zwei Plätze in besagter Kabine blieben dann aber doch leer. Jener von Ertan Hajdaraj, der mit Kreuzbandriss noch länger ausfällt. Und jener von Dominic Volkmer, „der den Verein im Winter wie schon letzten Sommer unbedingt verlassen möchte und sich für diese Woche krank abgemeldet hat“, so Tahiri.
Will der TSV einen möglichen Volkmer-Abgang kompensieren, hat er noch bis zum 31. Januar Zeit, wenn das Transferfenster schließt. Am Samstag, 21. Februar (Anstoß: 14 Uhr) empfängt die Tahiri-Elf zum Start in die Restrunde Kickers Offenbach, am 1. März (Sonntag) folgt zur selben Anstoßzeit dann das Gastspiel beim FSV Mainz 05 II.