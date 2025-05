Warum der TSV Steinbach Haiger aus dem Hessenpokal raus ist

Kassel. Fußball kann so schön sein, und für den Verlierer manchmal so grausam. Am Mittwochabend musste auch der TSV Steinbach Haiger diese Erfahrung machen. Die Mittelhessen unterlagen im Halbfinale des Hessenpokals nach einer starken Leistung, aber auch vielen vergebenen Torchancen beim KSV Hessen Kassel unglücklich mit 0:1 (0:1).Die Steinbacher Fans waren in drei Bussen angereist und unterstützten ihre Mannschaft. Die Stimmung im altehrwürdigen Auestadion war vor toller Kulisse und mit Flutlichtatmosphäre prächtig. Aus Gästesicht stimmte am Ende der kurzweiligen Partie nur das Ergebnis nicht. Der aktuelle Tabellenvierte der Regionalliga Südwest hatte beim Ligarivalen mit 0:1 verloren, nach der Anzahl der hochkarätigen Tormöglichkeiten aber gefühlt sieben zu drei „gewonnen“.