Warum der TSV Gau-Odernheim die Oberliga bereichert

Klingt despektierlich, ist es in Zeiten, wo man sich vornimmt, auf dem Platz „eklig“ zu sein, aber nicht. Nirgends fallen weniger Tore als mit Gau-Odernheimer Beteiligung. Dass nur drei Teams eine noch stabilere Abwehr haben, zeichnet den TSV aus. Es ist unheimlich schwer, das Bollwerk um Kapitän Jakob Friedrich spielerisch oder physisch zu knacken. Zwei Gegentore in den letzten vier Spielen vor der Winterpause ermöglichten acht Punkte, obwohl nur Schlusslicht Eppelborn seltener trifft.