Warum der SV Veert auf Rot-Weiss Essen schaut Der SV Veert schafft es als Vierter des Kreispokal Kleve-Geldern eventuell noch in den Niederrheinpokal. Vorausgesetzt dafür: Schützenhilfe von Rot-Weiss Essen in der Relegation zur 2. Bundesliga. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Hier verliert Veert gegen Twisteden das Spiel um Rang drei. – Foto: Susanne Schmidt

Rot-Weiss Essen hat am letzten Spieltag der 3. Liga tatsächlich noch den Sprung auf Rang drei geschafft und kämpft nun in der Relegation zur 2. Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth um den Aufstieg. Der Ausgang der Aufstiegsspiele kann nicht nur positive Folgen für RWE, sondern auch für einen Kreisligisten aus Kleve-Geldern haben, denn auch für den SV Veert steht ein Highlight auf dem Spiel.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der Aufsteiger hat gute Chancen auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve-Geldern und könnte tatsächlich in der kommenden Saison am Niederrheinpokal teilnehmen. Doch wie ist das möglich? Schließlich hat Veert das Entscheidungsspiel um Rang drei im Kreispokal gegen die DJK Twisteden deutlich mit 1:5 verloren. Der Fußballkreis Kleve-Geldern stellt nur drei Teilnehmer am Niederrheinpokal. Neben Twisteden sind auch die Sportfreunde Broekhuysen und Kreispokal-Sieger Viktoria Goch qualifiziert. Doch in den Bestimmungen des Fußballverbands Niederrhein gibt es auch Sonderregeln, die den möglichen Aufstieg von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg in die 2. Bundesliga betreffen. Schließlich gilt: Als Zweitligist nehmen Klubs nicht mehr am Verbandspokal teil.

Fortuna-Abstieg wird anders verrechnet Der FVN teilt mit: „Durch einen eventuellen Aufstieg von RW Essen und/oder MSV Duisburg am Ende der Spielzeit 2025/2026 aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga kann sich die Zahl der gesetzten Mannschaften verringern. Diese freien Plätze würden dann die Kreise Kleve/Geldern und Rees/Bocholt (in dieser Reihenfolge) zusätzlich erhalten.“ Duisburg hat die Aufstiegschance vergeben, deshalb hat Rees-Bocholt in diesem Fall Pech gehabt. Für den SV Veert heißt das aber: Steigt RWE in der Relegation auf, darf sich auch der SV Veert freuen. Übrigens: Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hat keine Auswirkungen auf diese Sonderregel, weil der Kreis Düsseldorf seinen vierten Startplatz verliert. Dazu hat der Verband festgelegt: „Dem Kreis Düsseldorf wird empfohlen, erst dann die volle Teilnehmerzahl auszuspielen, wenn Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt geschafft und auch die Lizenz und Zulassung für die nächste Spielzeit erhalten hat.“ So müssen die beiden Verlierer des Halbfinals, DSC 99 und Hilden 05/06, noch ihr Entscheidungsspiel um Rang drei austragen.