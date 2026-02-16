Warum der SV Straelen im Testspiel gegen den TSV Weeze so stark war

TSV-Coach Ferhat Ökce war unzufrieden: „Der SV Straelen war sehr motiviert. Das war kein gutes Testspiel von uns. Leider zieht sich die aktuelle Personallage wie ein Kaugummi durch die letzten Wochen. Wir kämpfen von Woche zu Woche.“ Ökce hofft, dass – besonders nach den Karnevalstagen – nicht noch mehr Spieler krank werden.

Der SV Straelen setzte diese spielerische Überlegenheit konsequent um. Abwehr-Routinier Ali Irgat brachte sein Team in der 19. Minute in Führung, ehe Sebastian Moldovan in der 31. Minute per Kopf auf 2:0 erhöhte. Zwar kam der TSV Weeze in der ersten Halbzeit zu zwei klaren Torchancen, doch Straelens Torhüter Martia Tabei verhinderte mit starken Paraden einen möglichen Anschlusstreffer. Stattdessen legte Straelen weiter nach: Erneut war es Ali Irgat, der in der 35. Minute das 3:0 erzielte, und kurz nach der Pause machte Bler Istrefi mit dem 4:0 alles klar. In der zweiten Hälfte hatte der TSV Weeze laut Geist keine einzige Torchance mehr.

SV Straelen überzeugt spielerisch und blickt optimistisch auf die Rückrunde

Der Trainer des SV Straelen zeigte sich nicht nur mit dem Testspiel zufrieden, sondern auch mit der gesamten bisherigen Saisonvorbereitung: „Wir haben einen guten Teamspirit. Die Jungs ziehen gut mit. Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Zwar gebe es an einigen Stellen noch Luft nach oben, was unter anderem beim 2:6 im Testspiel gegen Viktoria Winnekendonk vor einer Woche sichtbar geworden sei, dennoch blickt Geist optimistisch auf die Rückrunde.