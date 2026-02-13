 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Warum der SV Sonsbeck wieder auf einem Abstiegsplatz steh

Der SV Sonsbeck ist in der Offensive zu harmlos und leistet sich zu viele Fehler. Der Negativtrend in der Fußball-Oberliga kommt nicht von ungefähr. Trainer Heinrich Losing und seine Mannschaft haben im Abstiegskampf aber einen Vorteil

Sonsbeck ist mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nach zwei Rückrunden-Spieltagen in der Oberliga haben 17 Mannschaften wenigstens einen Treffer erzielt. Nur der SV Sonsbeck durfte über kein Tor und keinen Punktgewinn jubeln. Die nackten Zahlen passen zur Saison: Die Rot-Weißen sind in der Offensive zu harmlos. Die Folge: Der SVS steht vor der Karnevalspause wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Was den Spielern und Anhängern jetzt Mut machen sollte.