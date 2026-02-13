Warum der SV Sonsbeck wieder auf einem Abstiegsplatz steh

Bis zum nächsten wichtigen Punktspiel am 22. Februar, 15 Uhr, daheim gegen den Mitabstiegskonkurrenten Schwarz-Weiß Essen will der Coach im Training auch vermehrt an der Fitness arbeiten. Am Freitag im Test in Broekhuysen (Anstoß 19.30 Uhr) besteht gerade für die Offensivleute die Möglichkeit, frisches Selbstvertrauen zu tanken.

Zu Recht sagt Losing: Wir dürfen nicht alles infrage stellen und nicht in Aktionismus verfallen. Jetzt ist der Kopf gefragt.“ Und dass es seine Spieler können, haben sie ja in der Anfangsphase dieser Saison gezeigt.