Warum der SV Sonsbeck wieder auf einem Abstiegsplatz steh
Der SV Sonsbeck ist in der Offensive zu harmlos und leistet sich zu viele Fehler. Der Negativtrend in der Fußball-Oberliga kommt nicht von ungefähr. Trainer Heinrich Losing und seine Mannschaft haben im Abstiegskampf aber einen Vorteil
von René Putjus · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Sonsbeck ist mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services
Nach zwei Rückrunden-Spieltagen in der Oberliga haben 17 Mannschaften wenigstens einen Treffer erzielt. Nur der SV Sonsbeck durfte über kein Tor und keinen Punktgewinn jubeln. Die nackten Zahlen passen zur Saison: Die Rot-Weißen sind in der Offensive zu harmlos. Die Folge: Der SVS steht vor der Karnevalspause wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Was den Spielern und Anhängern jetzt Mut machen sollte.