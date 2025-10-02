Warum der SV Sonsbeck jetzt eine Spieltagsbetreuerin hat

Lina Killewald musste nicht lange überlegen, um Heiner Gesthüsen, Sportlicher Leiter des SV Sonsbeck, ihre Zusage zu geben. Beim Trainingsauftakt im Sommer lernte sie die Oberliga-Mannschaft kennen, war gleich angetan vom Umfeld sowie der Job-Beschreibung und traf ihre Entscheidung noch am selben Abend. So hat der SVS seit dieser Saison eine 24-jährige Spieltagsbetreuerin. Die Rheinbergerin wechselte vom Landesligisten 1. FC Lintfort zu den Rot-Weißen.

Killewald war natürlich auch am Sonntag in Monheim dabei, als die Sonsbecker die nächsten drei Punkte einsammelten und sich auf Tabellenplatz zwei verbesserten. Die 24-Jährige, die im Hauptjob als Empfangsmitarbeiterin bei einem Krefelder Therapiezentrum tätig ist, erledigt ihre Betreueraufgaben bei Auswärts- und Heimpartien. An den Spieltagen ist die 24-Jährige meistens rund eine Stunde eher da als die Mannschaft.

Sie hängt die Trikots auf, legt Stutzen und Hosen bereit, schnippelt Obst sowie Gemüse und zerteilt den Kuchen. „Wenn ich die Zeit finde, backe ich auch selber.“ Einen Lieblingskuchen hätten die Spieler noch nicht ausgemacht. „Sebastian Leurs meinte kürzlich, dass ich erst mal einige verschiedene selbst gebackene Kuchen mitbringen soll, bevor sich die Spieler festlegen wollen“, meint sie lachend.