Warum der SV Sonsbeck ganz oben mitspielt

Selbst die treuesten Anhänger konnten sich am Sonntag im Willy-Lemkens-Sportpark nicht daran erinnern, ob die Fußballer des SV Sonsbeck jemals an der Tabellenspitze der Oberliga standen. Gegen den VfB Hilden am achten Spieltag gab’s jedenfalls die Möglichkeit, Rang eins zu übernehmen. Für so manchen Fan war die Tabellensituation surreal.

Es kam anders, Hilden gewann 2:1, die Elf von Heinrich Losing ist jetzt Dritter. Warum die Rot-Weißen überhaupt oben mitspielen und der Trainer nicht müde wird, die Erwartungen niedrig zu halten.

Der SVS aus der kleinen Gemeinde mit knapp 8700 Einwohnern, der vor jeder Oberliga-Saison den Klassenerhalt als Saisonziel ausgibt, Spitzenreiter der fünfthöchsten deutschen Spielklasse?

Zwischenbilanz Sonsbeck begleitet der Ruf, eine Minimalisten-Mannschaft zu sein. In den acht Partien erzielte das Team 13 Treffer, zehn Tore fing sich Keeper Kenan Mehmedovic. Linus Krajac ist bislang mit fünf Treffern bester Schütze. In den letzten beiden Partien fehlte die Konstanz, der SVS zeigte jeweils eine schwache Halbzeit.

Ist-Situation Die Oberliga Niederrhein ist sehr ausgeglichen. Tabellenführer Ratingen 04/19 und Schlusslicht TSV Meerbusch liegen nur acht Punkte auseinander. Der SV Sonsbeck hat fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. „Es kann ganz schnell gehen, dass man unten drin steht. Der aktuelle Tabellenstand ist sehr trügerisch“, sagt Losing. Es gibt keine Übermannschaft, Kleinigkeiten oder die Tagesform können entscheidend sein.

In Monheim baute das Team nach der Pause stark ab, gewann aber glücklich 2:1. Gegen Hilden stand die Mannschaft in den ersten 45 Minuten neben sich, nach dem Seitenwechsel drehten die Spieler auf, gingen aber leer aus.

Losing: „Jedes Spiel ist harte Arbeit für uns. Wir wissen, wo wir herkommen. Die Mannschaft muss immer sehr großen Aufwand betreiben, um erfolgreich zu sein.“

Niemand spielt gerne gegen den SV Sonsbeck



Stärken Für jede Oberliga-Mannschaft ist es unangenehm, gegen den SVS zu spielen. Die Losing-Truppe besticht durch ihre Geschlossenheit, hohe Laufbereitschaft und ein starkes Pressingverhalten. Aktuell spielt das Team am Limit, kann so zumeist auch die Ausfälle wichtiger Stammkräfte kompensieren. Ein Vorteil: Die Rot-Weißen sind eingespielt.

Philipp Elspaß und Kapitän Robin Schoofs sind seit Jahren in der Innenverteidigung gesetzt, außen komplementieren Sebastian Leurs und Tobias Meier die Viererkette. Jannis Pütz gibt im Mittelfeld den Takt an. Mittlerweile ist auch Krajac nicht mehr aus dem Zentrum der ersten Elf wegzudenken. In der Offensive bilden ein fitter Klaus Keisers und Niklas Binn ein gefährliches Sturmduo. Doch es fehlt die Kaderbreite.



Kleiner Kader Auf dem Papier umfasst der Kader 24 Spieler, davon drei Torhüter. Wobei drei Zugänge schon seit längerem außen vor sind. Lorik Rama, Tymoteusz Miller sowie Leon Hammerschmidt sind vom Verletzungspech verfolgt. Jetzt hat sich auch noch Timo Lehmkuhl mit einem Bruch des Augenbogenknochens für mehrere Wochen abgemeldet.

Weil durch angeschlagene oder erkrankte Spieler der Kader im Alltag weiter schrumpft, ist Losing in seiner Trainingsarbeit stark eingeschränkt. Der Sonsbecker Etat gehört auch in dieser Saison zu den niedrigsten aller 18 Teams. Umso höher ist anzurechnen, wie die Sonsbecker in der Oberliga abschneiden.



Nächste Aufgabe Auf den SVS wartet das nächste Spitzenspiel. Schon am Freitag, 19.30 Uhr, empfängt Ratingen den Tabellendritten. Auch wenn’s Heinrich Losing nicht gerne hört: Mit einem Dreier würde sein Team zumindest für zwei Nächte Rang eins übernehmen. Keisers wird wegen seiner Oberschenkelzerrung weiter ausfallen.