Warum der SV Scherpenberg erstmals unter Sven Schützek verloren hat

Zu Beginn der ersten Hälfte stand SVS-Keeper Gian-Luca Reck im Mittelpunkt. Er prallte bei einer glänzenden Rettungsaktion mit dem Rücken gegen den Pfosten. Nach kurzer Behandlungspause konnte er jedoch weiterspielen. In einer chancenarmen ersten Halbzeit nutzen die Gäste ihre erste große Chance. Nach einem Steckpass konnte Reck noch parieren, den abgeprallten Ball VfB-Kapitän Calvin Küper jedoch zur Pausenführung nutzen (40.). „Es war keine gute erste Halbzeit von uns. Wir haben zu viel lange Bälle gespielt“, so Schützek.

Scherpenberg zeigte in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht. Intensiveres Pressing und hohe Ballgewinne sorgten für eine Vielzahl an Chancen. Durch eine tolle Einzelaktion von Baha Arslanboga fiel der Ausgleich, als er den Ball von links im langen Eck versenkte (48.). Nach starker Hackenablage von Marcel Kretschmer traf Emirhan Karaca zur Führung (63.). Pech für Gabriel Derikx