Warum der SV Scherpenberg erstmals unter Sven Schützek verloren hat

Der SV Scherpenberg hat in der Landesliga gegen den VfB Speldorf mit 2:4 (0:1) verloren. Im September 2025 hatten die Moerser letztmals mit leeren Händen dagestanden. Was eine Einwechslung mit der Niederlage zutun hat und wie der SVS-Trainer damit umgeht.
Zu Beginn der ersten Hälfte stand SVS-Keeper Gian-Luca Reck im Mittelpunkt. Er prallte bei einer glänzenden Rettungsaktion mit dem Rücken gegen den Pfosten. Nach kurzer Behandlungspause konnte er jedoch weiterspielen. In einer chancenarmen ersten Halbzeit nutzen die Gäste ihre erste große Chance. Nach einem Steckpass konnte Reck noch parieren, den abgeprallten Ball VfB-Kapitän Calvin Küper jedoch zur Pausenführung nutzen (40.). „Es war keine gute erste Halbzeit von uns. Wir haben zu viel lange Bälle gespielt“, so Schützek.
Scherpenberg zeigte in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht. Intensiveres Pressing und hohe Ballgewinne sorgten für eine Vielzahl an Chancen. Durch eine tolle Einzelaktion von Baha Arslanboga fiel der Ausgleich, als er den Ball von links im langen Eck versenkte (48.). Nach starker Hackenablage von Marcel Kretschmer traf Emirhan Karaca zur Führung (63.).
„Wir drehen das Spiel und dann verfallen wir hinten in Sekundenschlaf“, kritisierte Schützek die Defensivarbeit vor dem 2:2 durch Bradley Asoh (68.). Zur tragischen Figur der letzten zehn Minuten avancierte Gabriel Derikx. Kurz nach seiner Einwechslung (82.) verursachte er durch ein zu hohes Bein einen Strafstoß. Schiri Jason Smit entschied sich erst nach ein paar Sekunden für den Elfmeterpfiff. Nutznießer war wieder Speldorfs Kapitän Küper. Er ließ Reck vom Punkt aus keine Chance (86.).
Kurz darauf stand Derikx erneut im Mittelpunkt, als er einen Ball in der Luft annehmen wollte und einen Gegenspieler traf. Der Unparteiische entschied wieder auf hohes Bein. Somit sah Derikx nur acht Minuten nach seiner Einwechselung die Gelb-Rote Karte (90.). „Der Gegenspieler kommt aus seinem Rücken. Er kann den gar nicht sehen“, stellte sich Schützek vor seinen Spieler.
Den Schlusspunkt setzte Küper mit seinem dritten Tor (90.+4). Schützek: „Wir hatten insgesamt zu wenig Bewegung. Vielleicht waren wir uns zu sicher.“ Am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, steht für den SVS ein Testspiel beim Essener Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck auf dem Programm.
Es spielten: Reck; Kapuscinski, Abel, Saiti, Bu. Arslanboga, Akbel (82. Derikx), Karaca, Terzi, Kretschmer (75. Kücükarslan), Ba. Arslanboga, Music (69. Fuhrmann).