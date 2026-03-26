Warum der SV Nütterden seinen Coach in der Halbzeitpause verlor Kreisliga A Kleve-Geldern: In der Halbzeitpause warf Stefan Stang das Handtuch. von RP / Per Feldberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Stefan Stang hat beim SV Nütterden das Handtuch geworfen. – Foto: Max Kopka

Nach nur 69 Tagen hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem SV Nütterden und Trainer Stefan Stang als großes beiderseitiges Missverständnis erwiesen. Die Mannschaft steckt tief im Abstiegskampf der Kreisliga A Kleve-Geldern. Inmitten dieser Krise trennten sich Verein und Trainer mit sofortiger Wirkung – und das ausgerechnet in der Halbzeitpause.

Stefan Stang hatte zum 1. Januar die Nachfolge des Trainerduos Joachim Böhmer/Dirk Arns angetreten, das von Beginn an als Interimslösung gedacht war. Bereits im Oktober war Stang als mittel- bis langfristige Lösung vorgestellt worden mit einem klaren Fokus auf Kontinuität, Stabilität und Ruhe. Doch jetzt kam alles anders. „Der Trainer hat in der Halbzeit der Partie bei Viktoria Winnekendonk sein Amt niedergelegt. Die Art und Weise dieses Abganges empfinden wir weder als erfreulich noch als rühmlich, möchten aber weiter nichts dazu sagen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Hierling.

"Dinge im Vorfeld passiert" Für Stefan Stang war ebenfalls die Partie in Winnekendonk ausschlaggebend. „Es sind im Vorfeld schon einige Dinge passiert, die ich so nicht mehr akzeptieren wollte. Das Geschehen in Winnekendonk hat dann letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht und mich zu dieser Entscheidung gebracht“, sagt Stang, der ebenso wie Hierling nicht weiter ins Detail gehen will. „Im Moment habe ich vom Fußball die Nase voll und möchte erst einmal Abstand gewinnen“, so Stang. Markus Hierling musste schnell einen neuen Trainer suchen – und fand ihn schnell. „Natürlich war der Zeitpunkt überraschend. Wir mussten erst einmal schauen, ob wir schnell einen Nachfolger für Stefan Stang finden können. Dies ist uns dann mit einer vereinsinternen Lösung gelungen“, sagt der Sportliche Leiter des SV Nütterden.