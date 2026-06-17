Warum der SV Curslack-Neuengamme nicht bei Null startet

So plant der Oberliga-Absteiger für die Landesliga. – Foto: red/KI

Der Abstieg aus der Oberliga Hamburg ist für den SV Curslack-Neuengamme sportlich ein klarer Rückschlag. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Trainer Olaf Poschmann erklärt, warum die Mannschaft früh merkte, wie anspruchsvoll der Sprung in Hamburgs höchste Spielklasse ist, und weshalb der Zusammenhalt trotz vieler Niederlagen nie zerbrach. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage, wie der Verein mit dieser Erfahrung in die Landesliga Hansa zurückkehrt.

Damit beschreibt Poschmann den Kern des Curslacker Weges nach dem Abstieg. Der Verein will nicht alles umwerfen, nur weil die Oberliga sportlich nicht gehalten wurde. Stattdessen soll der Zusammenhalt, der in der schwierigen Saison gewachsen ist, erhalten bleiben. Ergänzt wird dieser Kern durch gezielte Verpflichtungen, die den Kader für die Landesliga stabiler und konkurrenzfähiger machen sollen.

Wichtig ist Poschmann dabei eine klare Abgrenzung: Curslack startet nicht bei null. Eine naheliegende, aber falsche Überschrift über die aktuelle Situation wäre aus seiner Sicht „Curslack mit neuem Projekt“ oder „Neuanfang“. Das würde der Lage nicht gerecht werden. „Wir haben keine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Ein Großteil des Teams ist zusammengeblieben, und wir haben uns gezielt sowie sinnvoll verstärkt“, erklärt der Trainer.

Damit verändert sich der Kader, aber nicht in Form eines radikalen Schnitts. Curslack verliert mehrere Spieler, hält aber den Großteil der Mannschaft zusammen. Genau diese Mischung ist für den Verein wichtig, weil der Abstieg nicht als kompletter Bruch verstanden wird. Der Klub will die Erfahrungen aus der Oberliga nutzen, ohne die eigene Struktur aufzugeben.

Die neue Liga wird dennoch anspruchsvoll. In der Landesliga Hansa warten unter anderem Vereine wie FC Türkiye oder Bramfelder SV. Curslack wird dort nicht automatisch durchmarschieren, nur weil der Verein aus der Oberliga kommt. Nach einer Saison mit vielen Niederlagen braucht es sportliche Stabilität, neues Selbstvertrauen und eine klare Ausrichtung, um wieder in einen positiveren Rhythmus zu kommen.

Der Vorteil ist, dass Curslack durch den absehbaren Abstieg früh planen konnte. Auch wenn Poschmann nicht von einem kompletten Neuanfang sprechen will, gibt es natürlich Anpassungen. Die Zugänge sollen helfen, die Mannschaft sinnvoll zu verstärken. Die Abgänge müssen aufgefangen werden. Vor allem aber muss der Verein die mentale Belastung der vergangenen Monate abschütteln und in der Landesliga wieder ein anderes Spielgefühl entwickeln.

Zusammenhalt als Grundlage für Erfolg

Poschmann spricht bei der Zukunft nicht zuerst über eine Platzierung. Er spricht über Haltung, Vereinsleben und Vertrauen. „In einem Jahr soll man über unsere Mannschaft und den Verein sagen können, dass wir mit unseren Entscheidungen gezeigt haben, dass Vereinsleben und Zusammenhalt mehr sind als nur Ergebnisse. Dass wir unseren Weg konsequent gegangen sind und Nachhaltigkeit und Vertrauen am Ende auch wieder zu sportlichem Erfolg führen.“

Das ist die zentrale Botschaft nach dem Abstieg. Curslack will nicht hektisch reagieren, sondern einen Weg weitergehen, den der Verein auch in einer schwierigen Saison nicht verlassen hat. Die Oberliga hat gezeigt, wo Grenzen lagen. Sie hat aber auch gezeigt, dass Mannschaft und Umfeld nicht auseinanderfallen, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Genau dieses Fundament soll nun in der Landesliga tragen.

„Uns ist wichtig zu betonen, dass genau dieser Weg - geprägt von Zusammenhalt, Klarheit und Überzeugung - die Basis für alles Weitere ist. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Ansatz langfristig auszahlt und den Verein stabil sowie erfolgreich in die Zukunft führt“, sagt Poschmann.

Dieser Ansatz klingt ruhig, aber er ist für einen Absteiger anspruchsvoll. Denn nach einem klaren Abstieg ist die Erwartung oft, sofort eine Reaktion zu zeigen. Curslack muss in der Landesliga wieder Ergebnisse liefern, ohne den Fehler zu machen, die eigene Arbeit nur an kurzfristigen Tabellenständen zu messen. Nachhaltigkeit und Vertrauen sind starke Begriffe - sie müssen aber auf dem Platz mit Leben gefüllt werden.

Der Abstieg soll kein Bruch sein

Für den SV Curslack-Neuengamme beginnt damit eine wichtige Saison. Der Verein kehrt in eine Liga zurück, in der er sportlich wieder häufiger auf Augenhöhe oder in einer Favoritenrolle auftreten dürfte. Gleichzeitig bringt der Abstieg aus der Oberliga eine Hypothek mit. Die Mannschaft muss lernen, wieder Spiele zu gestalten, wieder Siege einzufahren und aus den Erfahrungen der vergangenen Monate Energie zu ziehen.

Poschmanns Aussagen machen deutlich, dass der Klub diesen Weg nicht über Aktionismus gehen will. Der Kern bleibt, vier Zugänge kommen, sechs Spieler gehen. Das ist Veränderung, aber kein kompletter Umbruch. Curslack setzt auf Kontinuität und auf den Zusammenhalt, den der Verein in der schwierigsten Phase der vergangenen Jahre als besondere Stärke erlebt hat.

Ob daraus schnell sportlicher Erfolg entsteht, wird die neue Saison zeigen. Die Grundlage ist jedenfalls klar benannt: Curslack will nicht nur reagieren, sondern konsequent bleiben. Der Abstieg war das Ergebnis einer Oberliga-Saison, in der das Niveau zu hoch und die Fehler zu teuer waren. Die Antwort soll nun eine Landesliga-Saison sein, in der Nachhaltigkeit, Vertrauen und ein sinnvoll verstärkter Kader wieder zu Ergebnissen führen.

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