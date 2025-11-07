Warum der SV BW Waltershofen in der Landesliga abgerutscht ist

Beim SV BW Waltershofen ist nach gutem Saisonstart Ernüchterung eingekehrt. Der Landesliga-Aufsteiger blickt auf eine beispiellose Niederlagenserie zurück und wird sich gewaltig steigern müssen.
Der SV Blau-Weiß Waltershofen feierte im Juni 2025 den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte, die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Sprung in die Landesliga. Zum Saisonauftakt im August gab es einen 1:0-Erfolg gegen Mitaufsteiger FC Wittlingen. Seither haben die Tuniberger nicht mehr punkten können und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verloren.
Spielertrainer Giuseppe Paletta sieht mehrere Gründe für die Ergebniskrise. Zuvorderst wäre da die Verletzungsproblematik: "Wir haben zu viele Verletzungen von zu vielen Leistungsträgern und können das kaum kompensieren", führt der 32-Jährige aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.