Warum der SSV Lüttingen auf eine Kampfansage verzichtet

Durch den Ausrutscher des TV Asberg beim FC Neukirchen-Vluyn II (1:1) liegen die Lüttinger bei einem Spiel mehr einen Punkt vor dem SV Budberg II. Der direkte Vergleich wurde nur gegen den TVA gewonnen. Trainer Mirko Poplawski verzichtet weiterhin auf eine klare Kampfansage. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen die Serie fortsetzen, aber es ändert sich nicht viel. Wir sind immer noch auf einen Budberger Patzer angewiesen.“ Während der SSV am kommenden Wochenende spielfrei hat, können die Budberger mit einem Heimsieg gegen den SV Millingen wieder am neuen Spitzenreiter vorbeiziehen.