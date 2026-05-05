Warum der SSV Lüttingen auf eine Kampfansage verzichtet

Der SSV Lüttingen steht erstmals in dieser Saison auf Platz eins in der Fußball-Kreisliga A. Mit einem souveränen 2:0-Erfolg beim FC Meerfeld erledigten die Fischerdörfler ihre Pflichtaufgabe unter schwierigen Bedingungen auf dem Moerser Ascheplatz.
Lars van Schyndel (29.) und Viktor Brem (42.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Ein verschossener Elfmeter nach wenigen Minuten blieb ohne Folgen. Bemerkenswert: Trotz zahlreicher Ausfälle ließen sich die Gäste nicht aus der Ruhe bringen. So fehlten Lars Neinhuis, Björn Hopmann sowie das Top-Sturmduo Janik Schweers und Malte Peters, zudem musste Luca Wiens früh vom Platz. Der SSV ist nun seit 19 Spielen ungeschlagen.
Durch den Ausrutscher des TV Asberg beim FC Neukirchen-Vluyn II (1:1) liegen die Lüttinger bei einem Spiel mehr einen Punkt vor dem SV Budberg II. Der direkte Vergleich wurde nur gegen den TVA gewonnen. Trainer Mirko Poplawski verzichtet weiterhin auf eine klare Kampfansage. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen die Serie fortsetzen, aber es ändert sich nicht viel. Wir sind immer noch auf einen Budberger Patzer angewiesen.“ Während der SSV am kommenden Wochenende spielfrei hat, können die Budberger mit einem Heimsieg gegen den SV Millingen wieder am neuen Spitzenreiter vorbeiziehen.
Für den SVM wird der Klassenerhalt nach dem verkorksten Abstiegskrimi gegen den GSV Moers II (0:4) immer unwahrscheinlicher. In einer langen Durststrecke befindet sich derweil der SV Sonsbeck II. Das 1:2 beim Büdericher SV bedeutete die dritte Pleite in Folge, die Rot-Weißen suchen im Kalenderjahr 2026 weiter nach Konstanz. Bislang steht nur ein Sieg zu Buche. Ein Novum unter allen A-Ligisten: In den bisherigen 13 Rückrunden-Duellen gab’s keinen einzigen Dreier.