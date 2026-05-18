Warum der Sieg im Niederrheinpokal für den MSV Duisburg wichtig ist

Der MSV Duisburg will sich mit dem Pokalsieg verabschieden. – Foto: Markus Verwimp

Die Enttäuschung sitzt tief beim MSV Duisburg. Der Traditionsverein verpasste es am Samstag, sich für die Aufstiegsrelegation in die 2. Bundesliga zu qualifizieren. Im Endspiel um den Niederrheinpokal wollen die Zebras am Samstag gegen Oberligist SC St. Tönis aber zumindest zu einem versöhnlichen Ende einer insgesamt sehr guten Saison kommen - für sich und für die Fans, die ihren Teil zu dieser besonderen Spielzeit beigetragen haben.

Noch eine letzte Aufgabe wartet auf den MSV Duisburg, ehe es in den Sommerurlaub geht. Mental zu verarbeiten dürften die Spieler, Trainer und Verantwortliche einiges haben, immerhin platzte der Traum vom Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga ausgerechnet am letzten Spieltag in der 3. Liga. Schluss ist für die Kicker damit aber noch nicht, denn am Samstag steht im Rahmen des bundesweiten "Finaltags der Amateure" noch das Niederrheinpokal-Finale gegen den SC St. Tönis an.

"Heute ist die Enttäuschung brutal, aber nächste Woche wollen wir das Pokalfinale gewinnen", betonte Linksverteidiger Can Coskun nach dem Saisonfinale gegen Viktoria Köln. "Vor unseren Fans haben wir uns das einfach verdient. Den Titel müssen wir uns einfach holen", führte er weiter aus. Auch wenn es ihm schwer fiel, konnte er die Saison dennoch einordnen: "Ich bin sehr stolz auf die Jungs, den Verein und die Fans, die uns die gesamte Saison überragend unterstützt haben. Insgesamt war es ein überragendes Jahr."

Zwei Höhepunkte warten auf St. Tönis

Offensivmann Florian Krüger pflichtete seinem Mannschaftskameraden bei: "Wir wollen das Spiel gewinnen und uns mit dem Pokal verabschieden." Mit viel Frust im Bauch dürften die Zebras auf einen Oberligisten treffen, der vor einem der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte steht. Rund 1.000 Fans wollen ihren Verein im Duisburger Wedaustadion unterstützen, mindestens drei Fanbusse machen sich auf den kurzen Weg gen Ruhrgebiet. Eine besondere Überraschung erwartet die Mannschaft, die in einem eigens für dieses Spiel folierten Bus anreisen wird.