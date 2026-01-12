Warum der SC Teutonia 10 in dieser Saison wieder durchstartet

Der Traditionsverein startet wieder durch. – Foto: Mathias Reß

FuPa Hamburg hat mit Sören Danckert, Trainer des SC Teutonia, über die erfolgreiche Hinrunde, Transfers, Potenziale und Ziele des ehemaligen Landesligisten gesprochen. In Teil 1 erklärt der Coach, weshalb ein Neustart im Sommer wichtig war und was seine Mannschaft so erfolgreich macht.

Es ist noch keine Ewigkeit her, da hat der SC Teutonia 10 in der Landesliga Hamburg gespielt. Mittlerweile ist der Klub allerdings in der Kreisklasse angekommen - wenn möglich hält diese Zugehörigkeit nur noch bis zum Sommer 2026 an, denn das Team von Sören Danckert ist Wintermeister seiner Gruppe und so ambitioniert wie schon lange nicht. Im ersten Teil erklärt der Coach FuPa Hamburg, warum sich Teutonia 10 bewusst für einen Neustart entschieden hat.

Der Neustart war erforderlich Die jüngere Vergangenheit des SC Teutonia war nicht von Erfolg gekrönt, denn nach der Corona-Pandemie ging es von der Bezirksliga nach zwei Abstiegen runter in die Kreisklasse. Die Verantwortlichen spürten im vergangenen Sommer, dass die Mannschaft vor ihrem dritten Jahr im Hamburger Unterhaus einen Neustart benötigt, wie Trainer Danckert schildert: „Nachdem wir letzte Saison schon den Umbruch gestartet hatten und auf junge, hungrige Spieler setzten wollten, gab es im Winter erst massive Abgänge, dann eine Verletztenserie von Leistungsträgern. Deshalb wollten wir uns im Sommer komplett neu orientieren und haben uns von etablierten Spielern getrennt, auch in deren Interesse, weil die Planungen zeigten, dass die Spielanteile dieser Spieler schrumpfen würden, weil wir einiges ändern wollten." Teutonia entwickelt sich schnell zu einer Einheit Dieser Neuanstrich zeigte vermutlich schneller als gehofft Wirkung: "Auch die Spieler, die wir aus der Zweiten hochgezogen hatten, etablierten sich schnell als Führungsspieler", verrät Danckert, der mit seiner Mannschaft in 14 Partien 32 Punkte eingefahren hat und damit Tabellenführer der Gruppe 10 ist. Für einen Umbruch ist diese Entwicklung nicht selbstverständlich, doch wie der Linienchef erklärt, hängt das Leistungshoch auch mit Gründen außerhalb des Platzes zusammen: "Dann wuchs das Team sehr schnell zusammen, es war ein unglaublicher Teamspirit wahrzunehmen, schon nach dem unglücklichen Pokalaus in der ersten Runde gegen Buxtehude war zu merken: Das ist ein Team. Die Spieler unternehmen etwas zusammen, treffen sich zum Paddel spielen und sind mit riesigem Einsatz zum Training. Dadurch kamen dann auch im Laufe der Vorrunde noch Spieler dazu, die mit einigen Spielern außerhalb von Hamburg gespielt haben und jetzt nach Hamburg gezogen sind."

Entwicklung des SC Teutonia 10 noch lange nicht abgeschlossen Der Slogan "Elf Freunde müsst ihr sein" trifft also auf die Teutonen zu, die auf und neben dem Platz schnell zusammengewachsen sind und in ihrer ersten gemeinsamen Spielzeit direkt von der Meisterschaft träumen dürfen. Auch wenn das Narrativ fast ausschließlich positiv zu bewerten ist, findet ein Trainer natürlich immer noch Potenziale. Mit 56 erzielten Treffern stellt der Spitzenreiter die beste Offensive der Liga, die Defensive ist die geteilt beste Hinter-Mannschaft der Gruppe, allerdings "waren bestimmt zehn Tore selbst verschuldet", analysiert Danckert die 19 Gegentreffer. Er findet, dass seine Mannschaft manchmal "zu schnell zu viel will und dann machen wir bis dato komplett kontrollierte Spiele unnötig spannend". Entsprechend wird der Coach vor dem Jahresstart am 15. Februar beim sportlichen Schlusslicht SV West-Eimsbüttel II daran ansetzen, Angriffsszenarien "bis zum Ende auszuspielen, statt sofort den entscheidenden Pass zu spielen". Einordnen kann Danckert dieses Potenzial seiner Truppe natürlich, denn: "Die Spieler sind jung, und dürfen Fehler machen. Wir sind auch jederzeit in der Lage, in zehn Minuten drei Tore zu schießen, wenn es läuft!"