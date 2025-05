Der SV Budberg hakt den Oberliga-Traum ab. – Foto: David Zimmer

Warum der Oberliga-Traum des SV Budberg geplatzt ist Der SV Budberg verliert am Wochenende erneut und verspielt damit auch die wohl letzte Chance auf den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 SV Budberg DJK Frintrop

Analyse Seit der Niederlage am Sonntag ist klar, dass der Landesligist SV Budberg den Aufstieg abhaken muss. Trainer Tim Wilke zeigt sich selbstkritisch und gesteht falsche Personalentscheidungen ein. In der Rückserie fehlt die Stabilität in der Abwehr und letzte Konsequenz im Abschluss.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop SV Budberg SV Budberg 2 1 Abpfiff Die 1:2-Schlappe im Topspiel beim Zweiten Adler Union Frintrop fühlte sich für den SV Budberg wie ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde an: Zwei individuelle Fehler in der Defensive, dazu fehlende Durchschlagskraft trotz deutlicher Überlegenheit in Hälfte zwei. Am Ende stand das Team erneut mit leeren Händen da. Trainer Tim Wilke zeigte sich selbstkritisch, gestand falsche Personalentscheidungen ein. In der Summe reichten diese Faktoren aus, um den Traum vom erstmaligen Sprung in die Oberliga zum Platzen zu bringen.

Allerdings wurde der Aufstieg nicht erst am vergangenen Sonntag in Essen verspielt. Blickt man zurück auf das Fußballjahr 2025, zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: In den Heimspielen gegen Klosterhardt (0:1), Wesel (1:1) oder Lowick (2:2) ließ die Mannschaft wertvolle Punkte liegen – trotz insgesamt ebenfalls starker Leistungen. Im Gegensatz zur ungeschlagenen Hinrunde, die Budberg mit der Wintermeisterschaft krönte, fehlten die Stabilität in der Abwehr und die letzte Konsequenz und Überzeugung im Abschluss. Besonders Goalgetter Moritz Paul wurde häufig gut bewacht, er traf in 2025 erst fünf Mal. Blick geht nach vorn