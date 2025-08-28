Warum der MSV Duisburg gegen Verl nicht der Favorit ist

Die Euphorie in Duisburg ist riesig. Die Fans träumen vom Europacup, mindestens aber vom Durchmarsch in Liga 2. Mit drei Siegen in drei Partien gibt die Mannschaft den Träumen der Fans Woche für Woche neue Nahrung. Erst am vergangenen Spieltag kamen die Zebras zum 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen den SSV Ulm. In der Folge brachen im Wedaustadion alle Dämme. Co-Trainer Marvin Höner grätschte Verteidiger Joshua Bitter um, Rasim Bulic riss dem Maskottchen den Kopf vom Kostüm und die Fans jubelten wie lange Zeit nicht mehr. "Der Zeitpunkt war sehr emotional", sagt Hirsch rückblickend.

Der Cheftrainer ist bekanntermaßen ein Freund der "kontrollierten Euphorie". Die muss der Übungsleiter nun bewahren und den schwierigen Spagat mit der größer werdenden Erwartungshaltung meistern. "Auch wenn wir es nicht hoffen, wird es sicherlich auch mal Rückschläge geben. Damit können wir aber umgehen. Wir sind als Mannschaft gefestigt", erklärt der 53-Jährige auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz. "Jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter. Ich erwarte eine ausgeglichene Begegnung, wie es für alle Duelle in der 3. Liga gilt", führt er weiter aus.

"Unsere Fans werden lauter sein"

An das letzte Gastspiel in Verl dürften sich die wenigen verbliebenen MSV-Kicker der Abstiegsmannschaft gerne zurückerinnern. Das 3:1 im Stadion an der Poststraße war einer der wenigen Lichtblicke in der Saison 2023/24. Und auch dieses Mal wird die Aufgabe nicht leicht: "Verl übersteht jedes Jahr einen größeren Umbruch und beendet die Saison im oberen Drittel. Das zeigt, dass dort wirklich gute Arbeit gemacht wird", betont Hirsch. Weiter: "Verl ist eine sehr mutige und spielstarke Mannschaft, die extrem früh ins Gegenpressing geht. In dieser Saison sind sie noch ungeschlagen. Für mich sind sie durchaus ein Geheimfavorit in der Liga."

Das Zünglein an der Waage könnten da die eigenen Anhänger sein. Gut 2.000 Tickets hat der SCV dem MSV zur Verfügung gestellt und damit deutlich mehr als es das eigentliche Kontingent vorsieht. In Duisburg sind die Karten restlos vergriffen, zahlreiche Fans dürften sich zudem in den angrenzenden Blöcken eingedeckt haben. "Die Unterstützung ist extrem wichtig für uns. Ich bin mir sicher, dass unsere Fans deutlich lauter sein werden. Sie sind gerade extrem euphorisch", sagt Hirsch.

Personell hat er erneut die Qual der Wahl. Ausfallen werden der gelb-rot gesperrte Dennis Borkowski und der verletzte Jakob Bookjans, ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung. Ersatzkeeper wird wohl Julius Paris sein, der unter der Woche verpflichtete Omer Hanin soll erstmal ankommen. Nach dem Abschlusstraining am Freitag macht sich der Zebra-Tross bereits auf den Weg nach Ostwestfalen und bezieht Quartier im Hotel.