Warum der MSV Duisburg aufsteigt in sechs Gründen

Halten wir uns nicht lange damit auf. Jaja, ist gut. Rasim Bulic also, Nachspielzeit im Saisonfinale gegen Viktoria Köln an den Pfosten. Fast zeitgleich Ben Hüning für RWE mit dem Siegtreffer in Ulm. Der MSV in letzter Sekunde raus aus den Aufstiegsrängen. Minutenlang Totenstille im Stadion. Der 6. Mai 2026 war schlimm, richtig schlimm. Das vergisst kein Fan. Man denkt nur einfach nicht mehr dran. Dies, das, Ananas. Es geht weiter, immer weiter. Die neue Saison wird richtig gut. Alles spricht dafür. Zumindest viel. Sehr viel.
Hier sind sechs Gründe, warum der MSV in diesem Jahr den Aufstieg schafft!
Es dauert einige Spieltage, bis selbst ambitionierte Drittligisten ins Rollen kommen. Immer viel Bewegung im Kader. In der 3. Liga werden Spieler öfter und schneller transferiert als in der Bundesliga. Die besten Spieler bekommen Angebote von oben und sind weg. Lange, teure Trainingslager sind nicht immer drin, Mannschaften finden sich in der Saison. Die Zebras mussten keinen Leistungsträger aus der Vorsaison ziehen lassen. Auch Abräumer und Vize-Kapitän Rasim Bulic nicht, der vermutlich einige Angebote hatte. Bewährte Spieler wie Kapitän Alexander Hahn, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Patrick Sussek oder Torwart Max Braune gehen in ihre dritte gemeinsame Saison unter Trainer Dietmar Hirsch. Ein großer Vorteil im erhofften Aufstiegsrennen, später dazu mehr.
Max Besuschkow aus Ingolstadt soll im Mittelfeld mit dem Ball regeln, was zu regeln ist. Sicherer Spielaufbau auch durch die Mitte statt „Hoch und weit bringt Sicherheit“ wird der Truppe vor allem auswärts helfen. Top-Transfer! Ob Peter Remmert (kam aus Schalke) helfen kann, muss sich zeigen. Der Mittelstürmer stellte sein Talent schon in der 2. Liga unter Beweis, fiel trotz seiner 21 Jahre aber immer wieder verletzt aus. Halten Muskeln und Bänder, hat der MSV neben Lex-Tyger Lobinger vielleicht einen weiteren Top-Stürmer im Kader. Auch Innenverteidiger Martin Ens (Leihe aus Paderborn) und Frederik Christensen (zuletzt für Osnabrück unterwegs) dürften sich Plätze in der Startelf ausrechnen. Die Niedersachsen hätten Christensen dem Vernehmen nach gern mit in die 2. Liga genommen. Der Däne entschied sich für die Wedau. „Statement-Transfer“ nennen das die jungen Leute. Ein Zugang fehlt noch. Zu Ramien Safi kommen wir noch, da liegen die Dinge komplizierter.
Die Konkurrenz für den MSV ist größer als in der Vorsaison. Keine Frage. Fortuna Düsseldorf will den Betriebsunfall Abstieg sofort korrigieren. Sportvorstand Samir Arabi gebührt für seine umsichtige Kaderneuaufstellung Anerkennung. Wie lange die Mannschaft braucht, um sich richtig zu finden, weiß aber niemand. Vier Spieltage? Elf? Auch Duisburgs Erz-Rivale Rot-Weiss Essen machte im Sommer viel. Unter anderen kamen Linksaußen Noah Pesch aus Mönchengladbach und Mittelfeldmann Tony Menzel aus Dresden. In Michael Schultz, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta und Torben Müsel gingen allerdings auch Spieler, die RWE teils über Jahre prägten. Mutig. Das muss Trainer Uwe Koschinat erst mal hinbekommen. Bei Hansa Rostock, die nach dem Winter-Verkauf von Torjäger Ryan Naderi an die Rangers tiefe Taschen haben, sind zehn neue Spieler im Kader. Auch eine Ansage. Sind die eingespielten Zebras dennoch im Vorteil? Müssten sie eigentlich, besonders in der ersten Hälfte der Hinserie.
Das Trainer-Team um Dietmar Hirsch, die Marketing-Abteilung, der Vorstand und natürlich die Mannschaft – sie alle bereiteten uns Fans in der vergangenen Saison großartige Momente. Wenn überhaupt ein Fehler gemacht wurde, dann dieser: Nach den sensationellen sechs Siegen zu Beginn und der folgenden starken Hinrunde hätte der Verein zum Start der Rückrunde sagen sollen: „Wir wollen jetzt mit aller Kraft hoch!“ Punkt. Absatz. Stattdessen wurde herumgedruckst: „Erst mal 40 Punkte holen“ ... „Als Aufsteiger stehen wir super da“ ... „Wir denken von Spiel zu Spiel“. Herausgekommen sind dann leider Auftritte wie im Februar beim schon damals in den Seilen hängenden SSV Ulm. Musste man dort gewinnen? Wollte man dort gewinnen? Oder reichte als Aufsteiger beim Zweitligaabsteiger Ulm irgendwie ein Punkt? Am Ende wurden es null Punkte nach einem orientierungslosen Auftritt. In der neuen Saison ist die Mission von Anfang an klar. Für den unglücklichen Tabellenvierten der Vorsaison kann es kein anderes Ziel als den Aufstieg geben.
Diesen Transfer hatte wohl keiner auf dem Zettel. Der MSV greift in Essen zu und ausgerechnet bei einem so umstrittenen Spieler. Ramien Safi zählt zu den schnellsten Akteuren im deutschen Profifußball. Leider ist der Ball nicht immer sein Freund. Die Anhängerschaft an der Hafenstraße war zuletzt genervt vom Flügelstürmer. Was nützt alles Tempo, wenn keine Flanke sitzt? Schon klar. Richtig ist aber auch: Im Fußball zählen Kleinigkeiten. Es ist ja nicht so, dass Safi jeden Pass mit der Pike in die Botanik pöhlt. Jede gelungene Aktion bringt Sicherheit, jede gute Szene hilft in der nächsten Situation. Ramien Safi ist 26 Jahre alt, wenn seine Karriere richtig zünden soll, ist genau jetzt der Moment. Mit etwas mehr Ruhe und Umsicht am Ball wäre Safi sofort einer der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Trainer-Team und Fans (mindestens genauso wichtig!) werden ihr Möglichstes tun, um Safi bei seinem nächsten Schritt zu helfen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Mal ehrlich, man kann doch dran fühlen. Die Saison nach dem Pfosten-Drama. Der MSV wird 125 Jahre alt. Die Rückrunde wird im mit Spannung erwarteten Jubiläumstrikot gespielt. Mehr als 10.000 verkaufte Dauerkarten. Ein emotionaler Trainer Dietmar Hirsch, der zu Stadt und Menschen passt wie Pott auf Deckel. Ein eingespieltes Team, das gezielt verstärkt wurde. Eine klare Mission. Das letzte Saisonspiel am 22. Mai 2027 wieder gegen Kölner, dieses Mal Fortuna statt Viktoria.
Und dann: 78. Spielminute, Balleroberung Fleckstein, Besuschkow gibt raus auf den rechten Flügel, Safi nach 30 Metern Sprint mit recht guter Flanke, Noß lässt durch, Remmert köpft zum 2:0 vor der Nordkurve. Trainer und Bank stürmen zur Eckfahne. Menschentraube, Zebra-Twist. Aufstieg! Liebe, Liebe, Liebe.
So wird es kommen. Hoffentlich. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ganz bestimmt! Nur der MSV!
Anmerkung: Unser Autor ist dem MSV seit jeher auch als Fan eng verbunden.