Warum der MSV Duisburg aufsteigt in sechs Gründen

Diesen Transfer hatte wohl keiner auf dem Zettel. Der MSV greift in Essen zu und ausgerechnet bei einem so umstrittenen Spieler. Ramien Safi zählt zu den schnellsten Akteuren im deutschen Profifußball. Leider ist der Ball nicht immer sein Freund. Die Anhängerschaft an der Hafenstraße war zuletzt genervt vom Flügelstürmer. Was nützt alles Tempo, wenn keine Flanke sitzt? Schon klar. Richtig ist aber auch: Im Fußball zählen Kleinigkeiten. Es ist ja nicht so, dass Safi jeden Pass mit der Pike in die Botanik pöhlt. Jede gelungene Aktion bringt Sicherheit, jede gute Szene hilft in der nächsten Situation. Ramien Safi ist 26 Jahre alt, wenn seine Karriere richtig zünden soll, ist genau jetzt der Moment. Mit etwas mehr Ruhe und Umsicht am Ball wäre Safi sofort einer der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Trainer-Team und Fans (mindestens genauso wichtig!) werden ihr Möglichstes tun, um Safi bei seinem nächsten Schritt zu helfen. Wenn nicht jetzt, wann dann?