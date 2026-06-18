Warum der Main-Taunus-Kreis den Amateurfußball der Region dominiert In der Saison 2026/27 kommen ein Hessenligist, vier Verbandsligisten und sechs Gruppenligisten aus dem Main-Taunus-Kreis +++ Die Gründe, warum der MTK von allen vier Kreisen die meisten Teams im überregionalen Fußball in der Region Wiesbaden stellt von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sowohl TuRa Niederhöchstadt als auch der VfB Unterliederbach gehörten in der Saison 2025/26 zu den Gruppenligisten aus dem Main-Taunus-Kreis. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Mit FC Eddersheim (1. und 2. Mannschaft), TuS Hornau, SV Zeilsheim, VfB Unterliederbach, TuRa Niederhöchstadt, Germania Weilbach, Alemannia Nied, Türk Kelsterbach, SG Nassau Diedenbergen, Germania Okriftel sind insgesamt zwölf Mannschaften und elf Vereine aus dem Main-Taunus-Kreis in überregionalen Ligen vertreten. Damit ist der MTK, gemessen an anderen Kreisen, dort überproportional gut vertreten. Hessenligist Eddersheim stand in der letzten Saison außerdem vor dem Tor zur Regionalliga und der TuS Hornau verpasste knapp den Einzug in die Hessenliga. Zudem gab es in der Gruppenliga keinen Absteiger aus dem MTK. Somit sind Vereine aus diesem Kreis in den höheren Ligen nicht nur gut vertreten, sondern auch sehr erfolgreich. Das wirft die Frage danach auf, was Mannschaften aus diesem Gebiet so dominant macht. Drei Experten geben ihre Einschätzung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gute Jugendarbeit und finanzielle Anreize

Daniel Dillitz, hat bereits einige Trainerstationen in unterschiedlichen Kreisen hinter sich und kennt sich daher gut in der Region aus. "Es macht tatsächlich den Anschein, dass der Main-Taunus-Kreis im überregionalen Fußball sehr gut vertreten ist", sagt er und führt dafür gleich mehrere Gründe an. Zunächst sei der Main-Taunus-Kreis ein relativ großes Einzugsgebiet, dort seien also per se schon mal einige Mannschaften beheimatet. "Es gibt auch Vereine, die sehr gute Jugendarbeit leisten, da würde ich insbesondere Hornau und Eddersheim nennen", erklärt Dillitz. Diese Vereine würden Spieler sehr gut fördern und im Verein halten. Außerdem gebe es einige Vereine im MTK, die finanziell sehr gut aufgestellt seien. Die Bezahlung würde für die Spieler einen nicht zu unterschätzenden Anreiz bieten. "Vor allem, wenn der Wohnort der Spieler genauso weit weg ist wie zu anderen Vereinen, dann entscheidet man sich eher für den Verein, bei dem es mehr Kohle gibt", sagt Daniel Dillitz.