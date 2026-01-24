Warum der Locritani-Wechsel den ISC Fürth nicht stärkt

Einen Spieler wie Fabrizio Locritani würde im Fußballkries Bergstraße wohl jede Mannschaft mit Kusshand nehmen. Locritani war an sagenhaften 82 Prozent aller Tore des FC Sportfreunde Heppenheim direkt beteiligt. Auch aus diesem Grund sind die Heppenheimer Tabellenführer der C-Liga. Der ambitionierte B-Ligist ISC Fürth singalisierte Interesse und verpflichtete den 25 Jahre Jahre alten Offensivmann. Zu welchen Nebengeräuschen es dabei kam und was der FC Sportunde Heppenheim dazu sagt, lest Ihr im Plus-Artikel auf Echo online.