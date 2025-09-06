Warum der KFC Uerdingen weiterhin keine klare Nummer eins hat

Während der Gast aus Uerdingen eine Vorbereitung ohne Niederlage absolviert hat und auch in den vier Pflichtspielen unter Stöhr noch ungeschlagen ist, hat der FC Büderich dagegen eine geradezu miserablen Start in die Saison erwischt. Nach drei absolvierten Spieltagen steht das Team aus Meerbusch noch gänzlich ohne Punkt am Tabellenende – und musste bereits empfindliche Niederlagen einstecken. Sechs Gegentore kassierte Büderich gegen Biemenhorst, am vergangenen Wochenende fünf gegen St. Tönis. Kein Grund aber für Julian Stöhr, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir sollten uns von der Statistik nicht täuschen lassen – auch wenn sie jetzt Tabellenletzter sind“, mahnt er trotz der Favoritenrolle. „Ich glaube schon, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Das hat schon gegen Biemenhorst ganz gut geklappt.“

Für den Mann der Stunde beim KFC Uerdingen, den stellvertretenden Kapitän Alexander Lipinski, ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. In der vergangenen Saison hatte er den KFC nach der Hinrunde verlassen und die Rückserie in Büderich verbracht. In 16 Spielen gelangen ihm vier Treffer, fünf weitere Tore bereitete er vor. Gegen sein altes Team seine Bilanz von drei Toren und vier Vorlagen weiter auszubauen, liegt durchaus im Bereich des Möglichen.