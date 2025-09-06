Warum der KFC Uerdingen weiterhin keine klare Nummer eins hat

Wenn der KFC Uerdingen am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) beim FC Büderich im Stadion am Eisenbrand vorstellig wird, dann wird Rafael Hester das Tor der Gäste hüten. Das hat Trainer Julian Stöhr auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel im Meerbuscher Ortsteil verkündet. Vor der Saison hatten die Verantwortlichen des KFC erklärt, zunächst ohne klare Nummer eins in die Saison gehen zu wollen. Der erfahrene Hester spielte im Pokal gegen Bergisch Born und zum Ligaauftakt gegen Baumberg, der 23-jährige Jonas Holzum durfte dann in den Ligaspielen in Sonsbeck und gegen Biemenhorst ran. Nach diesen vier Spielen, so hieß es im Vorfeld der Saison, wollte sich Stöhr mit seinem Trainerteam festlegen, wer als Stammtorwart die restliche Saison bestreiten soll.
Die Frist ist inzwischen abgelaufen, eine finale Entscheidung steht allerdings nicht fest. Und die wird es so schnell auch nicht geben – selbst wenn Rafael Hester nun wieder im Tor stehen wird. „Wir haben uns gestern mit den beiden Torhütern hingesetzt und ein langes Gespräch geführt“, berichtet Trainer Stöhr. Im Vorfeld hatte er sich intensiv mit seinem Team rund um Torwarttrainer Derrek Lesley ausgetauscht – und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass keiner der beiden Torhüter als Stammkraft ins Rennen gehen, sondern das Rotationsprinzip mit zwei Spielen so fortgeführt werden soll – mindestens bis zum Winter. Dann wolle man die Lage neu bewerten. Keiner der beiden Keeper habe den Verantwortlichen Argumente gegen sich geliefert, man sei mit beiden so zufrieden, dass man ihnen im Wechsel das Vertrauen schenken wolle. Eine ungewöhnliche, aber faire Lösung für zwei Spieler, die zweifelsohne beide das Potenzial zum Stammspieler haben.
Das hat auch Ole Päffgen. Der Kapitän dürfte allerdings immer spielen, sollte er fit sein. Bleibt nur die Frage, wo? Vor der Saison hatte Stöhr seinen verlängerten Arm ins Mittelfeld beordert, um dem Team dort zusätzliche Sicherheit zu verleihen. Gegen Biemenhorst spielte Päffgen wieder in der Verteidigung. Und nach seinem eigenen starken Auftritt und auch dem des ganzen Teams gibt es wenig Gründe, dies wieder zu ändern. „Ole weiß um seine Rolle“, sagte Stöhr. Auch am Sonntag wird er in der Viererkette spielen, ob das auf Dauer die Lösung sein wird, muss abgewartet werden.
Auch, wie viel Hester als Torwart und Päffgen als Verteidiger überhaupt zu tun bekommen werden. Denn der Traditionsverein aus Krefeld geht als klarer Favorit in das Duell mit dem FC Büderich. Nicht nur die Historie und das Standing, die den KFC qua Namen in die Favoritenstellung bringen, sprechen für die Uerdinger, sondern auch der Saisonstart und die vergangenen Spiele, die beide Mannschaften absolviert haben.
Während der Gast aus Uerdingen eine Vorbereitung ohne Niederlage absolviert hat und auch in den vier Pflichtspielen unter Stöhr noch ungeschlagen ist, hat der FC Büderich dagegen eine geradezu miserablen Start in die Saison erwischt. Nach drei absolvierten Spieltagen steht das Team aus Meerbusch noch gänzlich ohne Punkt am Tabellenende – und musste bereits empfindliche Niederlagen einstecken. Sechs Gegentore kassierte Büderich gegen Biemenhorst, am vergangenen Wochenende fünf gegen St. Tönis. Kein Grund aber für Julian Stöhr, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir sollten uns von der Statistik nicht täuschen lassen – auch wenn sie jetzt Tabellenletzter sind“, mahnt er trotz der Favoritenrolle. „Ich glaube schon, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Das hat schon gegen Biemenhorst ganz gut geklappt.“
Für den Mann der Stunde beim KFC Uerdingen, den stellvertretenden Kapitän Alexander Lipinski, ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. In der vergangenen Saison hatte er den KFC nach der Hinrunde verlassen und die Rückserie in Büderich verbracht. In 16 Spielen gelangen ihm vier Treffer, fünf weitere Tore bereitete er vor. Gegen sein altes Team seine Bilanz von drei Toren und vier Vorlagen weiter auszubauen, liegt durchaus im Bereich des Möglichen.