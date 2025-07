Warum der KFC Uerdingen theoretisch keine Sponsoren bräuchte

Noch ziert die Brust der KFC-Spieler kein Trikotsponsor. – Foto: Ralph Görtz

Ein mittlerer sechsstelliger Betrag – so viel sollen die Sponsoren dem KFC einbringen. Bis jetzt wurden allerdings noch keine präsentiert. Die Saison ist aber dennoch abgesichert, betonen die „Freunde und Förderer".

In den vergangenen Tagen und Wochen haben die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) fleißig an ihrem Kader und an dem Team rund um das Team für die anstehende Saison in der Oberliga Niederrhein gearbeitet. Immer wieder wurden Spieler oder Mitarbeiter präsentiert. Auch der hauptamtliche Geschäftsführer steht inzwischen fest. Auf eines warten die Fans des KFC allerdings immer noch: auf die Sponsoren. Seitens der „Freunde und Förderer“ ist immer wieder betont worden, dass man sich in guten Gesprächen befindet. Man habe Zusagen von 30 Sponsoren und sei zudem mit weiteren Interessenten in aussichtsreichen Gesprächen, hatten die Freunde und Förderer kürzlich mitgeteilt.

Sponsorenwand in der Grotenburg in der Mache Auch bei einem vom Fanprojekt organisierten Treffen und Austausch in der Großmarktkantine in Krefeld kam es in einem Frageblock der Fans an die „Freunde und Förderer“ unweigerlich zu diesem Thema. Es ist eines, das die Anhänger des KFC Uerdingen verständlicherweise viel beschäftigt. Denn ohne Sponsoren läuft in nahezu allen Sportarten, besonders im Fußball, nichts.

Yvonne Zell, die bei den FuF für Marketing und Sponsoren zuständig ist, berichtete den Fans bei besagtem Austausch von guten Gesprächen, die in dieser aktuellen Situation einfacher seien als noch ein Jahr zuvor – und bat die Fans gleichzeitig um Geduld. Denn zur offiziellen Saisoneröffnung am 3. August, wenn Oberligist TuS Ennepetal in der Grotenburg zu Gast sein wird, soll eine Sponsorenwand präsentiert werden, auf der alle Sponsoren einen Platz finden werden. Ein Grund, warum bisher noch keine Sponsoren veröffentlicht wurden, sei auch, dass man diese geordnet vorstellen möchte und den Sponsoren auch den gebührenden Raum bieten möchte, hieß es auf dem Fantreffen. Dazu zähle auch die offizielle Website des KFC, zu der die FuF zum Zeitpunkt des Fantreffens noch keinen Zugang hatten. Inzwischen können die „Freunde und Förderer“ die Seite bespielen.