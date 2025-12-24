Warum der KFC Uerdingen in der ewigen Oberliga-Tabelle klettern wird

Ein Blick auf die Spitze des Allzeit-Tableaus zeigt ein vertrautes Bild. Dort stand bereits vor Beginn dieser Saison Ratingen 04/19. Was wenig verwunderlich ist, da Ratingen und der ETB Schwarz-Weiß Essen die einzigen Teams in der Liga sind, die jede Spielzeit in der 2012 geschaffenen Spielklasse verbracht haben. Und da Ratingen auch die Tabelle der aktuellen Spielzeit souverän anführt, baut das Team von Trainer Damian Apfeld derzeit sogar den Vorsprung in der ewigen Tabelle weiter aus.

Beim KFC Uerdingen wird man Spitze der Langzeitwertung aber ohnehin nicht als erstrebenswert erachten. Auch wenn als aktuelle Saisonziel ein Platz unter den ersten Sechs ausgerufen wurde, so ist das langfristige Ziel dann doch, die Liga nach oben wieder zu verlassen und nicht länger als nötig in der Oberliga zu verweilen. In der Regionalliga West übrigens liegt der KFC ziemlich genau in der Mitte der ewigen Tabelle – auf Platz 22 von 45.

