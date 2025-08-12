Warum der KFC Uerdingen erstmal keine Nummer 1 hat

Hauptsache weiter - so lässt sich der 1:0-Sieg im Niederrheinpokal gegen den SSV Bergisch Born aus Sicht des KFC Uerdingen zusammenfassen. Der neu formierte Oberligist tat sich gegen einen motivierten Landesligisten schwer, hat den Sprung in die 2. Runde im ersten Pflichtspiel aber dennoch geschafft. Rafael Hester bekam zwar den Vorzug im Tor, eine Nummer eins gibt es aber erstmal nicht.

Wirklich auszeichnen konnte sich Hester, der zuvor bei der SpVgg Erkenschwick gesetzt war, nicht. Obwohl Born Uerdingen viel Geduld abverlangte und selbst zu Chancen kam, wurde es für den 31-Jährigen selten gefährlich. Zum Ligastart gegen die Sportfreunde Baumberg am kommenden Freitag könnte Jonas Holzum zwischen die Pfosten rücken, wie Trainer Julian Stöhr im neuen Podcast "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" erklärt hat.

Der KFC Uerdingen wird nämlich erstmal ohne klare Nummer eins in die Saison gehen, denn das Duell zwischen Hester und Holzum (23) ist erstmal weiter offen. Wie der Coach ausführt, liegt die offene Entscheidung auch daran, dass Torwarttrainer Derrek Lesley zuletzt im Urlaub war. Beide Torhüter sollen im August weitere Chancen erhalten, erst dann will sich das Trainerteam festlegen.

Stöhr hat im Podcast nicht nur über die Torhütersituation berichtet. Alle Einzelheiten zur Vorbereitung, zur Mannschaft, zu möglichen Transfers und weiteren Themen könnt ihr ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen (siehe unten) hören - oder sofort hier im Browser:

FuPalaver, Oberliga-Niederrhein-Podcast und Grotenburg-Geflüster

Die Redaktion von FuPa Niederrhein betreibt unter dem Deckmantel "FuPalaver" drei Podcasts. Während der Oberliga-Niederrhein-Podcast montags erscheint, folgt das Grotenburg-Geflüster wöchentlich bis zweiwöchentlich unmittelbar vor oder nach dem jeweiligen Spieltag. Als FuPalaver selbst werden unregelmäßig längere Interviews veröffentlicht, die aber nicht fest im Redaktionsalltag implementiert werden. Situationen bestimmen Themen!

Die Oberliga Niederrhein steht auf FuPa besonders im Fokus, das liegt natürlich nicht zuletzt am Status der Liga im Fußballverband Niederrhein (FVN). Das Aushängeschild im wird mindestens die gesamte Hinrunde mit beiden Podcast-Formaten aufgearbeitet, dann wird Bilanz gezogen. Schickt uns Feedback zu den Episoden gerne jederzeit an fupa@rp-digital.de oder per Instagram an @fupaniederrhein.

