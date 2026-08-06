Warum der KFC Uerdingen erst im September wieder in der Grotenburg ist Gleich mehrere Faktoren zwingen die Uerdinger Fußballer zu einer ungewollten Pause. So lässt das erste Heimspiel der Spielzeit länger auf sich warten, als erhofft. Schuld daran ist auch Fortuna Düsseldorf. von Marvin Wibbeke · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen mit seinen Fans in der Grotenburg. – Foto: Ralph Görtz

Lange haben die Fans des KFC Uerdingen darauf warten müssen, um ihre Mannschaft in der Grotenburg zu sehen. Erst zum Ende der Saisonvorbereitung kehrte das Team in sein Wohnzimmer zurück, dann direkt im Doppelpack. Zwischen dem letzten Oberliga-Spiel und dem Event-Spieltag gegen Delay Sports Berlin lagen insgesamt 55 Tage. Wer weder gegen die Berliner noch tags darauf bei der Saisoneröffnung gegen die Spielvereinigung Erkenschwick im Stadion war, muss sich nun abermals ein wenig gedulden, um erneut ein KFC-Heimspiel in der Grotenburg zu sehen. Die Spiele am 1. und 2. August waren tatsächlich die einzigen KFC-Partien, die in diesem Monat in der Grotenburg ausgetragen werden.