Warum der KFC Uerdingen erst im September wieder in der Grotenburg ist

Lange haben die Fans des KFC Uerdingen darauf warten müssen, um ihre Mannschaft in der Grotenburg zu sehen. Erst zum Ende der Saisonvorbereitung kehrte das Team in sein Wohnzimmer zurück, dann direkt im Doppelpack. Zwischen dem letzten Oberliga-Spiel und dem Event-Spieltag gegen Delay Sports Berlin lagen insgesamt 55 Tage. Wer weder gegen die Berliner noch tags darauf bei der Saisoneröffnung gegen die Spielvereinigung Erkenschwick im Stadion war, muss sich nun abermals ein wenig gedulden, um erneut ein KFC-Heimspiel in der Grotenburg zu sehen. Die Spiele am 1. und 2. August waren tatsächlich die einzigen KFC-Partien, die in diesem Monat in der Grotenburg ausgetragen werden.
Das hat mehrere Gründe. Durch die Auslosung im Niederrheinpokal, die den Uerdingern ein Duell mit dem SV Rosellen aus der Kreisliga A Neuss beschert hat, war klar, dass das erste Pflichtspiel ein Auswärtsspiel sein wird. Schließlich genießt der A-Ligist als klassentieferer Verein gegen den KFC Heimrecht. Da die Krefeld Ravens an diesem Wochenende ein Heimspiel in der Grotenburg haben, war ohnehin klar, dass ein Tausch des Heimrechts nicht ohne eine Verlegung des Spiels auf ein anderes Datum einhergehen kann. Die Ravens sind auch der Grund, warum der KFC am ersten Spieltag auswärts antritt. An dem Wochenende steigt nämlich das letzte Heimspiel der Ravens in der GFL2-Saison.
Am zweiten Spieltag sollte es dann eigentlich so weit sein. Am DFB-Pokal-Wochenende sollte am Sonntag, 23. August, um 18 Uhr das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II angepfiffen werden. Doch 48 Stunden nach dem DFB-Pokalspiel des SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt ist eine Austragung in der Grotenburg nicht möglich, das Spiel muss in den September verschoben werden – und findet nun am 9. September statt. Wie aus Uerdinger Kreisen zu hören ist, habe man einen früheren Termin präferiert. Doch das Duell muss am 9. September steigen, da zeitgleich das Drittliga-Team der Fortuna im Niederrheinpokal in Bocholt antritt und nur eine parallele Ansetzung möglich sei.
Das nächste Match des KFC in der Grotenburg wird dann am 4. September die Partie des vierten Spieltags gegen Aufsteiger SV Scherpenberg sein. Zuvor sind die Uerdinger bei der Holzheimer SG und bei den Sportfreunden Baumberg im Ligabetrieb gefordert. Der Klub hat inzwischen auch auf das unfreiwillige freie Wochenende reagiert und zumindest für Montag, 24. August, ein Testspiel gegen den Landesligisten Viktoria Goch vereinbart. Das Spiel soll um 20 Uhr am Löschenhofweg ausgetragen werden.