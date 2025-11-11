Warum der KFC Uerdingen auch in der Saison Testspiele bestreitet

Für das übernächste Wochenende hatte der KFC ebenfalls ein Testspiel vereinbart, doch das Spiel in Essen-Schönebeck wird nicht stattfinden können. „Da sind wir auf der Suche nach einem anderen Gegner“, sagt Stöhr. Sollte die Grotenburg auch am Wochenende, wo in der Oberliga das Spiel gegen Schonnebeck ansteht, weiter gesperrt sein, möchte Stöhr auch dann gerne ein Testspiel einschieben. „Im laufenden Betrieb ist die Gegnersuche aber nicht so einfach.“

Mit Landesligisten hat der KFC in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur in der ersten Runde des Verbandspokals, als der SSV Bergisch Born geschlagen wurde, sondern auch unlängst beim kurzfristigen Test in Mennrath, wo die Spieler überzeugten, die in den Wochen zuvor weniger Einsatzzeit bekommen hatten. 6:1 endete das Testspiel aus Sicht des KFC, so ein Resultat würde Stöhr auch gegen Bottrop nehmen.