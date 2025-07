Warum der KFC auf ein ehemaliges Talent von Atlético Madrid verzichtet

Für die anstehende Oberliga-Spielzeit benötigt der KFC Uerdingen einen fast komplett neuen Kader. Viel Arbeit also für die „Freunde und Förderer“, die in den vergangenen Wochen intensiv die Planung vorangetrieben und in mehreren Etappen schon einige neue Spieler verpflichtet haben. Dass in Krefeld auf einen Schlag viele Kaderplätze frei sind, ist ein im Fußball besonderer Umstand, der viele verschiedene Spielerberater und Vermittler auf den Plan ruft. So sind in den Trainingseinheiten und auch in den ersten Testspielen des KFC neben den bereits verpflichteten Spielern auch ein paar Probespieler mit dabei. Aus Deutschland, aber auch dem Ausland.

So auch am Samstag beim Test gegen den Landesligisten TuS Hordel. Vitor Hugo Favaro, so der Name des einen Testspielers. Klingt auf jedem Fall nach internationalem Flair. Und das bringt der Spieler auch mit sich. Eine erste Recherche offenbart das Transfermarkt-Profil eines in Brasilien geborenen Italieners, der in den Jugendabteilungen von Atletico Madrid und dem AC Florenz spielte und nach einem Abstecher in die Nachwuchsabteilung von Al Ain in die Vereinigten Arabischen Emirate zuletzt in Portugal spielte. Und der soll nun wirklich in der Krefelder Hubert-Houben-Kampfbahn für den KFC Uerdingen auflaufen? Ein Abgleich mit dem Instagram-Profil des 22-Jährigen und den auffälligen Tattoos am linken Arm zeigt: er ist es wirklich. Favaro war engagiert, forderte im Mittelfeld viele Bälle und spielte teilweise auch sehenswerte Pässe mit dem Außenrist. Allerdings waren andere Pässe sehr riskant und führten zu Ballverlusten und gefährlichen Aktionen des Gegners.