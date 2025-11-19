Der HFV verweigert den B-Junioren des JFV FC Aar die Teilnahme am Fußball-Hessenpokal. (Symbolfoto) © markara - stock.adobe.com

Warum der JFV FC Aar nicht am Hessenpokal teilnehmen darf Teaser JUGEND: +++ Der Kreisjugendausschuss meldet die Fußball-B-Junioren des JFV FC Aar für den Hessenpokal, doch der Hessische Fußball-Verband verweigert die Teilnahme. Das sind die Gründe +++

Mittenaar. Für den einen oder anderen Jugendspieler wäre es vielleicht der Höhepunkt der Laufbahn gewesen: Den eigenen Fußballkreis auf Landesebene beim Hessenpokal vertreten. Doch den B-Jugendlichen des JFV FC Aar wurde diese Möglichkeit vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) nun genommen. Die Talente des Jugendfördervereins der Clubs SSC Burg und TSV Bicken wurden bei der Auslosung der ersten Runde vom Verband außen vor gelassen. Der JFV FC Aar darf nicht am Hessenpokal teilnehmen.