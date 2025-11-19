Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum der JFV FC Aar nicht am Hessenpokal teilnehmen darf
Teaser JUGEND: +++ Der Kreisjugendausschuss meldet die Fußball-B-Junioren des JFV FC Aar für den Hessenpokal, doch der Hessische Fußball-Verband verweigert die Teilnahme. Das sind die Gründe +++
Mittenaar. Für den einen oder anderen Jugendspieler wäre es vielleicht der Höhepunkt der Laufbahn gewesen: Den eigenen Fußballkreis auf Landesebene beim Hessenpokal vertreten. Doch den B-Jugendlichen des JFV FC Aar wurde diese Möglichkeit vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) nun genommen. Die Talente des Jugendfördervereins der Clubs SSC Burg und TSV Bicken wurden bei der Auslosung der ersten Runde vom Verband außen vor gelassen. Der JFV FC Aar darf nicht am Hessenpokal teilnehmen.