Warum der Höhenflug von Victoria Mennrath kein Zufall ist

„Der Kern der Mannschaft spielt schon lange zusammen, das merkt man. Aber durch die Neuen ist mehr Bewegung und Konkurrenz in die Gruppe gekommen – und alle, wirklich alle, haben uns bisher weitergebracht. Wir haben mehr Optionen, die Qualität ist gestiegen, und das merkt man auf dem Platz“, lobt Trostel. Trotz des aktuellen Erfolges bleibt der Coach geerdet. Für ihn ist entscheidend, dass die Mannschaft ihre Linie behält: maximaler Einsatz mit und ohne Ball, jede Woche aufs Neue. „Wir können jeden Gegner schlagen – aber auch gegen jeden verlieren. Das ist keine Floskel, sondern die Realität in dieser Liga“, betont er.

Stärkephase ist keine Selbstverständlichkeit

Marc Trostel weiß: Der Höhenflug basiert auf harter Arbeit, Disziplin und Teamgeist. „Wir müssen jede Woche 100 Prozent investieren. Wenn wir auch nur ein paar Minuten nachlassen, kann das Spiel kippen.“ Mit dieser Haltung will der SC Victoria Mennrath die kommenden Wochen angehen – selbstbewusst, aber ohne Überheblichkeit. Sollte die Mannschaft den eingeschlagenen Weg weiter konsequent gehen, ist in dieser Saison einiges möglich.