Warum der CSV Marathon ab Januar auf Dario Krezic verzichten muss

Der 32-Jährige wird künftig nicht mehr für Bezirksligisten auf dem Platz stehen. Bald wird er in Österreich spielen. Wieso Gegner einst sogar Anstoßzeiten wegen Krezic verlegten – und welche weiteren Abgänge den Krefeldern drohen.

In der Winterpause wird der ohnehin personell nur noch schwach bestückte Kader des CSV Marathon Krefeld noch um einen weiteren wichtigen Spieler schrumpfen. Denn Dario Krezic wird nach 18 Monaten den abstiegsbedrohten Bezirksligisten in Richtung Österreich – genauer gesagt Graz – verlassen. Das aber aus rein privaten Gründen, denn der 32-Jährige, dessen beim SV Vorst so vielversprechend begonnene Karriere danach einen kleinen Knick bekam – auch wegen vieler Vereinswechsel, ehe er bei Marathon wieder richtig auflebte –, will näher an seine Heimat heranziehen.

