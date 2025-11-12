Warum der CSV Marathon ab Januar auf Dario Krezic verzichten muss

Nicht wenige Gegner der Vorster verlegten nicht selten die Anstoßzeiten ihrer Heimspiele. Manchmal war Krezic dadurch tatsächlich verhindert. Oft aber gab es auch ein Agreement mit dem Arbeitgeber. Nach Vorst waren seine Stationen 1. FC Viersen, St. Tönis, VfR Fischeln, TSV Wachtendonk-Wankum, Süchteln, Neuwerk und eben Marathon Krefeld. Aktuell ist er zudem mit zehn Treffern der beste Vollstrecker der FC Niederrhein Soccer in der Futsal-Regionalliga West. Und auch in seiner bald neuen Umgebung – der Umzug ist für Ende Januar bzw. Anfang Februar geplant – will er natürlich weiter dem Ball nachjagen. Wo genau, ist aber noch nicht entschieden.

Neben dem sicheren Abgang von Krezic spricht unterdessen auch einiges dafür, dass dem CSV Marathon Krefeld mit Dennis Lerche und Marcel Lüft noch zwei weitere Leistungsträger von der Fahne gehen. Im Fall von Lerche hat Oberligist SC St. Tönis dem Vernehmen nach großes Interesse bekundet.