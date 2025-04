Der 1. FC Viersen hat nicht ganz den Aufschwung erlebt, der erhofft worden war. – Foto: Nina Juen

Warum der Aufschwung beim 1. FC Viersen ausbleibt Es braucht inzwischen ein sportliches Wunder, damit der 1. FC Viersen den Absturz in die Bezirksliga noch verhindern kann. Dabei hatte der Verein im Winter 15 neue Spieler geholt. Viel bewegt hat sich sportlich dadurch nicht. Die Probleme bleiben die alte Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Viersen Florian Wittkopf

Das Heimspiel vor zwei Wochen gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten VSF Amern hatte für den 1. FC Viersen eine immense Bedeutung. Es hätte ein Wendepunkt, ja ein Impulsgeber für die restliche Spielzeit sein können. Stattdessen gab es aus Viersener Sicht eine deprimierende 0:3-Niederlage, die Trainer Florian Wittkopf zu dem Fazit verleitete: „Wir waren mutlos. Wir haben der Mannschaft vorher gesagt, dass wir an sie glauben – sie aber auch an sich glauben muss. Es war von beiden Teams ein schlechtes Spiel, in dem wir aber deutlich schwächer waren.“

Mit Marvin Struckmann und Haruki Ishitsuka fehlten zwei Stammkräfte, deren Ausfälle die Mannschaft offenbar nicht kompensieren kann. „Die Ernüchterung nach dem Spiel war groß. Wir waren hinterher Pizza essen. Es war sehr still. Uns allen ist, glaube ich, bewusst, dass wir eine große Chance verpasst haben“, so Wittkopf weiter. Nicht besser dürfte die Stimmung nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende beim SC Velbert gewesen sein – trotz Struckmann und Ishitsuka in der Startformation. Zehn Punkte sind aufzuholen

Das Abstiegsszenario in die Bezirksliga nimmt für den in der Region einst renommierten 1. FC Viersen immer mehr Gewissheit an. Inzwischen sind es zehn Punkte auf einen möglichen Nichtabstiegsplatz. Acht Partien verbleiben noch bis zum Saisonende. Für eine spektakuläre Rettung bräuchte Viersen mindestens fünf bis sechs Siege aus diesen Spielen. Realistisch ist das nicht. Eine chaotische Saison scheint damit den passenden Schlusspunkt zu finden. Dabei hatte Viersen nach einem turbulenten Sommer, in dem nach internen Differenzen beinahe die gesamte Mannschaft weggebrochen war, im Winter den Kader noch einmal gehörig umgebaut. "Wir haben gute Trabnsfers getätigt, beispielsweise mit ehemaligen Spielern, die den Verein kennen und eine gute Qualität mitbringen", sagte Abteilungsleiter Manuel Moreira Anfang des Jahres.