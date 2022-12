Warum der A/O-Doppelspieltag ausfällt

Der Doppelspieltag der Oberliga-Fußballerinnen und -Fußballer der SV Ahlerstedt/Ottendorf fällt am Sonntag aus. Die Gemeinde hat den Platz Am Auetal bis Januar gesperrt. Die Frauen hätten eigentlich ab 12 Uhr den FC Geestland zu Gast gehabt. Die Männer hätten ab 14 Uhr den MTV Eintracht Celle empfangen. Mit dem Doppelspieltag wollten sich die Mannschaften in die Winterpause verabschieden.

Die Winterpause fällt für den Oberliga-Aufsteiger kurz aus. Am 5. Januar beginnt für die Mannschaft von Trainer Malte Bösch schon wieder die Vorbereitung auf die Rückrunde. Am 2. Februar steht das erste Spiel an. "So kurz habe ich das noch nie erlebt, aber ich war auch noch nie in der Oberliga", sagt Bösch.

Schon vor dem jetzt abgesetzten Spiel sagte Bösch, dass der Aufsteiger mit einem guten Gefühl und einer ordentlichen Punkteausbeute in die Winterpause gehen werde. Auf den eingeplanten Dreier, A/O hat bisher alle Heimspiele gegen Celle gewonnen, muss der Aufsteiger bis nächstes Jahr warten. Der Klassenerhalt ist für den derzeit Neuntplatzierten mit bisher 23 Punkten auf der Habenseite realistisch.