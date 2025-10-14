Warum der 1. FC Kleve trotz einer guten Leistung wieder leer ausgegang

In der Tabelle ist der 1. FC Kleve mittlerweile im Mittelfeld angekommen. Neun Zähler aus sieben Spielen bedeuten in Summe Platz acht. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit den Jungs. Jetzt geht es darum, die Leistung, die wir gegen Baumberg gezeigt haben, zu wiederholen“, so Niko Hegemann.

Grenzlandliga: So lief es in der A-, B- und C-Jugend

In der A-Junioren-Grenzlandliga verlor die JSG SV Straelen/SV Veert ihr Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lowick mit 2:3 (0:3). Die Leistung in Durchgang eins war entscheidend dafür. Nach Gegentoren in der ersten, zehnten und 33. Minute stand es zur Halbzeit bereits 0:3. Beinahe wäre der Jugend-Spiel-Gemeinschaft, die weiter auf den ersten Sieg wartet, ein Comeback gelungen. Jacob Schmitz (50.) und Liam Neukirch (72.) machten das Spiel mit ihren Toren in Durchgang zwei zwar noch einmal spannend. Der Ausgleichstreffer wollte den Gästen, die auf den vorletzten Platz abrutschten, jedoch nicht mehr gelingen.

In der Grenzlandliga der B-Junioren nahm das Gastspiel von Siegfried Materborn bei den Sportfreunden Lowick einen noch bitteren Verlauf. Beim 1:10 (1:5) gegen den neuen Tabellenführer waren die Gäste, die auf den drittletzten Platz zurückfielen, ohne Chance. In Durchgang eins wusste nur Philipp van Stip­hout (28.) den fünf Lowicker Treffern (8., 13., 16., 21., 30.) etwas entgegenzusetzen. Nach der Pause machten es die Sportfreunde mit fünf weiteren Treffern (53., 56., 60., 71., 80.) deutlich.

Parallel verbesserte sich das U-16-Team des 1. FC Kleve mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Homberg auf Platz sechs. Till Zweering hatte die Klever in der 37. Minute in Führung gebracht. Nach dem Wiederanpfiff legte Abubakar Jalloh in der 61. Minute das 2:0 nach. Der VfB Homberg, der in der Schlussphase aufgrund einer Gelb-Roten Karte (73.) in Unterzahl agierte, kam in der 68. Minute nur noch zum Anschlusstreffer.