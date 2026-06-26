Warum der 1. FC Kleve noch mehr auf junge Spieler setzen will Der Absteiger aus der Oberliga hat für die kommende Saison aktuell zwei Torhüter und 13 Feldspieler im Kader. Welche Entscheidung noch aussteht. Und weshalb der Sportliche Leiter Georg Mewes und Trainer Umut Akpinar den Stand der Dinge bei der Kaderplanung relativ entspannt betrachten. von Joachim Schwenk · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mewes arbeitet intensiv an der Kaderplanung – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve hat bis auf eine Ausnahme jetzt Klarheit, auf welche Spieler des Kaders, der den Klassenerhalt in der Oberliga knapp verpasst hat, er weiter setzen kann und wer den Verein verlässt. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes und Trainer Umut Akpinar freuen sich darüber, dass ein weiterer Kicker der Marke „besonders wertvoll“ bleibt. Ein Akteur, der im Abstiegsendspiel beim VfB Homberg eine entscheidende Rolle gespielt hat, wird dagegen gehen.

Luca Thuyl bleibt: Rückkehrer sagt dem 1. FC Kleve zu Mewes und Akpinar waren zuletzt sehr optimistisch, dass ein Winter-Rückkehrer weiter am Bresserberg auflaufen wird. Und sie wurden nicht enttäuscht. Luca Thuyl, der nach einem Auslandssemester in der Rückrunde sein Comeback im Klever Trikot gefeiert hat, gab Mewes jetzt die Zusage. „Das ist sehr erfreulich, weil Luca zu den Akteuren gehörte, die wir unbedingt halten wollten“, sagt der Sportliche Leiter. Auch Trainer Akpinar freut sich, dass er weiter mit dem 29-jährigen Thuyl planen kann. „Luca hatte nach seiner längeren Pause in den letzten Partien wieder zu seiner alten Form gefunden und unserem Spiel wertvolle Impulse gegeben“, so der Coach. Dass der 1. FC Kleve die letzten acht Begegnungen der Saison ungeschlagen überstanden hat, lag auch daran, dass Luca Thuyl im Offensivspiel wieder zu der treibenden Kraft geworden ist, die er in der Spielzeit zuvor gewesen war.

Ismanovski verlässt Kleve: Doppeltorschütze wechselt zu Rot-Weiss Essen II Der Mann, der am letzten Spieltag beim 2:1 beim VfB Homberg mit seinen beiden Toren den vorerst letzten Sieg des 1. FC Kleve in der Oberliga perfekt gemacht hatte, wird den Verein dagegen verlassen. Juliano Ismanovski, 2023 von Arminia Klosterhardt gekommen, schließt sich dem Landesliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II an. Somit steht nur noch die Antwort auf die Frage aus, ob Elias Reffeling weiter für den künftigen Landesligisten stürmen wird. Das hängt davon ab, wo Reffeling künftig studieren wird. Kaderplanung beim 1. FC Kleve: Noch fünf Verstärkungen gesucht Den 1. FC Kleve haben somit 13 der 25 Akteure des bisherigen Kaders verlassen. Aktuell stehen zwei Torhüter und 13 Feldspieler im Aufgebot für die kommende Spielzeit. „Fünf Akteure brauchen wir noch“, sagt Georg Mewes. Er ist derzeit nicht sehr optimistisch, dass es ihm noch gelingen wird, gestandene Spieler mit Ober- oder Landesliga-Erfahrung zu verpflichten. „Aktuell sind keine Spieler, die zu uns passen würden, auf dem Markt. Diese Erfahrung müssen aber nicht nur wir machen“, sagt Mewes. Der eine oder andere Spieler sei, so der Sportliche Leiter, zu einem Probetraining eingeladen worden. Der Oberliga-Absteiger beginnt am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr, mit der Vorbereitung auf die neue Saison.