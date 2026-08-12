Warum den SV Mundelfingen eine "unglaubliche Gemeinschaft auszeichnet"

Blicken optimistisch nach vorn: Co-Trainer Jürgen Frank, Neuzugang Valerio Galvagno, Spielausschussvorsitzender Adrian Kindler und Trainer Daniel Gemeinder (von links) | Foto: Verein

Daniel Gemeinder kocht. Nein, nicht vor Wut, sondern tatsächlich. An diesem Dienstagmittag steht er am Herd und bereitet das Essen für seine zwei kleinen Kinder vor. "Heute habe ich Küchendienst, da gibt's eine Menge zu tun", sagt er. Und schließlich muss auch noch der Hund versorgt werden. Aber er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Kein Problem, es läuft. Das Essen liegt pünktlich auf dem Teller – oder eben im Napf.

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